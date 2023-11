Luc-la-Primaube. Une conférence-débat sur le thème du "cyberharcèlement" très suivie

Durant la nocturne numérique qui a eu lieu à l’espace Saint-Exupéry à La Primaube, une conférence sur le thème du "cyberharcèlement" animée par M. Baïdal de la "cellule prévention technique de la malveillance GCD de l’Aveyron" de la gendarmerie, accompagné d’un de ses collègues ainsi que de M. Dion de la société "Sacim web", était proposé au public accueilli par Jessy, intervenante de France services, et David Romiguière, conseiller municipal.

À l’aide d’une vidéo et d’un diaporama, les intervenants ont successivement parlé de la cyber sécurité. Comment faire face au danger sur internet qui permet la transmission de données entre ordinateurs à travers le monde ? Comment se protéger ? Les différents protocoles (envoie de mails, transferts de fichiers, jeux en ligne, adresse postale, n° de téléphone, mots de passe, photos, cartes de crédit…).

Il fut également question du fonctionnement du web, un système d’information public accessible via internet, des cookies (personnalisation, authentification, analyse)… avant de poursuivre par le harcèlement qui se définit comme la répétition de propos et de comportements ayant pour but ou effet une dégradation des conditions de vie de la victime.

Il s’agit d’une violence répétée qui peut être verbale, physique ou psychologique.

Cela se traduit par des conséquences sur la santé physique ou mentale de la personne harcelée.

Le harcèlement qui est une infraction qualifiée de délit, peut revêtir différentes formes : moral, physique, cyber, scolaire, téléphonique.

Cette conférence a été particulièrement appréciée par les participants et elle s’est terminée par une séance de questions-réponses.