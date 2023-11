Salles-la-Source. Biodiva se mobilise ce dimanche

Bourse d’échange avec Biodiva plants et semences ce dimanche.

L’association Biodiva dont le but est de favoriser la biodiversité dans les jardins fleuris et potagers, participera à la fête des fruits organisée à la salle des fêtes de Salles-la-Source par Variétés Locales 12 ce dimanche 5 novembre.

Pour les sympathisants et adhérents, rendez-vous est donné à partir de 11 h 30 pour un repas partagé (avec vos assiettes, couverts et verres lavables à votre retour) pour ceux qui le souhaitent, même si on n’est pas nombreux, c’est toujours très sympathique. A 14 h : bourse d’échange de sourires, de découvertes, de plants (dont plein de boutures de plantes d’intérieur !) et de graines… et autres initiatives proposées par les adhérents de l’association Biodiva qui regroupe des passionnés de jardinage. D’autres associations seront aussi présentes à Salles-la-Source, ainsi qu’un stand de la pépinière Mercadier, spécialisée entre autres dans la sauvegarde des variétés de fruits anciens.