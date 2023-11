Football : Rodez sans Mpasi pour son déplacement à Quevilly

Le gardien ruthénois, suspendu pour un match suite au carton rouge qu'il a reçu à Bordeaux, ne sera pas du voyage pour la 13e journée de Ligue 2, samedi 4 novembre.

Si ce n’est Éric Vandenabeele, toujours en convalescence suite à ses graves blessures au péroné et à la cheville à Ajaccio début août, aucun autre Ruthénois n’est à l’infirmerie. C’est pourtant avec un absent de taille que le Rodez Aveyron football va rallier la pelouse de Quevilly, samedi 4 novembre.

En effet, la commission de discipline de la LFP a décidé en début de semaine de suspendre Lionel Mpasi pour un match ferme et un avec sursis. Le portier sang et or a reçu un carton rouge à Bordeaux, samedi 28 octobre, après une sortie mal maîtrisée hors de sa surface.

Et c’est Sébastien Cibois, le deuxième gardien du Raf, qui sera dans la cage pour affronter la lanterne rouge, plus de huit mois après sa dernière titularisation.