Saint-Martin-de-Lenne. Des vélos à assistance électrique ont été présentés aux habitants

Dans le cadre de la sensibilisation aux enjeux de la transition énergétique, l’association Adoc, en partenariat avec la mairie, a récemment présenté les vélos à assistance électriques lors de la deuxième édition de l’action "Chiche si on se déplaçait à vélo", à la salle des associations.

Quelques habitants du village assistaient à cette présentation des vélos électriques. Trois engins sont mis gratuitement à disposition des habitants pour une durée de 2 semaines, du 23 octobre au 6 novembre, afin que les habitants puissent juger de la pertinence de ce mode de déplacement au quotidien, en remplacement ou complément de la voiture. Si vous souhaitez essayer ce mode de déplacement, vous pouvez les réserver sur une période à la demande, quelques heures, quelques jours, auprès du secrétariat de la mairie ou du maire Sébastien Cros.

Cette sensibilisation est soutenue par la Com com Des causses à l’Aubrac et le PNR des Grands causses. Elle pourra être reconductible en décembre, à la demande des habitants.

Chiche, tous en selle !