La Rouquette. Sécurisation du hameau de Trigodinas

Après l’opération "Cœur de village" et la sécurisation de La Bastide-Capdenac, la municipalité entreprend l’aménagement de la traversée du hameau de Trigodinas. "Face à l’urbanisation croissante de la périphérie de Villefranche et l’installation de l’école dans le hameau, nous devons harmoniser les différents flux de circulation et valoriser l’espace public tout en le sécurisant" a expliqué Thierry Serin, maire de la Rouquette lors de la réunion publique. Étudié avec le CAUE, le projet vise un triple objectif : créer un cheminement piéton de qualité, limiter la vitesse grâce à des écluses et des coussins berlinois si nécessaire, permettre l’infiltration des eaux pluviales au droit du GR36 en utilisant des matériaux les plus perméables possibles. Selon les contrôles effectués, il apparaît que seuls, 12 % des véhicules respectent ici la limitation de vitesse à 50 km/h, d’où l’intérêt de jouer avec bandes rugueuses, chicanes, voire ralentisseurs, pour sécuriser le passage des piétons et des vélos tout en préservant les qualités environnementales du hameau. Une simulation rendue possible par la pose de plots mobiles dans un premier temps afin de répondre au mieux aux attentes des habitants.