Sur TikTok, les utilisateurs dépensent de plus en plus d'argent pour les influenceurs

(ETX Daily Up) - Sur TikTok, les utilisateurs sont plus que généreux. Avec la possibilité d'envoyer de l'argent sous forme de cadeaux aux influenceurs, les internautes n'hésitent plus à mettre la main au portefeuille. Et d'après un rapport, ils auraient dépensé plus de 250 millions de dollars au troisième trimestre.

C'est un montant impressionnant qu'a révélé le dernier rapport réalisé par The Information à propos des dépenses faites sur TikTok au troisième trimestre 2023. Et d'après les données récoltées, les utilisateurs du réseau social chinois ont facilement versé de l'argent aux influenceurs en leur envoyant des cadeaux virtuels. Ils ont même dépensé plus de 250 millions de dollars en cadeaux virtuels pour les influenceurs lors de différents lives.

Sur la plateforme asiatique, les utilisateurs peuvent acheter de la monnaie virtuelle qu'ils peuvent par la suite offrir sous forme de cadeaux virtuels aux créateurs de contenus lors des "live streaming". Après avoir atteint un certain montant, les influenceurs peuvent alors se verser les gains obtenus. D'après le rapport de The Information, cette tendance est en hausse, ce qui pourrait pousser le géant chinois à développer plus d'outils de vente directement sur l'application.

De bon augure pour le shopping en ligne ?

Ce constat n'est pourtant pas étonnant. Si en Europe les utilisateurs ont plus de mal à adopter le shopping en ligne, contrairement à la Chine, ils ont totalement succombé au boom des "live streams", ces diffusions en direct où les créateurs peuvent interagir avec les internautes en temps réel. Qu'il s'agisse du procès de Johnny Depp et d'Amber Heard, suivi en direct, ou des manifestations à Paris, les utilisateurs de TikTok ont été des millions à rester collés à leur écran de smartphone, transformant ainsi TikTok en une nouvelle télé. Nombre d'entre eux ont envoyé des cadeaux virtuels, soit de l'argent, aux comptes concernés, aussi bien des créateurs de contenus que des médias.

Ces dépenses ont d'ailleurs généré énormément de critiques, pointant surtout du doigt les influenceurs profitant de la naïveté des jeunes utilisateurs sur la plateforme pour leur soutirer de l'argent.

L'opportunité que représente le "live streaming" a notamment été la source du buzz des NPC streamers et de la créatrice Pinkydoll. Un intérêt économique aussi bien pour les créateurs de contenus que la plateforme elle-même et les marques associées.

Malgré le peu d'intérêt pour le shopping sur les réseaux sociaux en Europe, TikTok n'a pas renoncé à ces outils de vente. Un projet permettant de commander de la nourriture sur l'application est en cours, et déjà déployé sur Douyin, la version chinoise de TikTok.