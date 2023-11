Bozouls. Vif succès du petit train d’Halloween

La fête de Samain l’ancêtre d’Halloween est une fête païenne qui célèbre la fin de l’année celtique. Elle prend date au 31 octobre, jour qui acte la fin des moissons et le début de l’hiver ; cette fête était aussi l’occasion pour les vivants de renouer avec les morts.

Ainsi, le petit train touristique de Bozouls s’est paré cette semaine des couleurs d’Halloween pour animer les vacances d’automne.

Ce mardi 31 octobre, sorcières, fantômes, et monstres en tous genres sont montés à bord du petit train pour une visite ludique de la cité bozoulaise dans un univers sonore de circonstance…

Les membres de l’Association des Commerçants Bozoulais, (les ACBO), ont participé avec enthousiasme à cette animation en remplissant les seaux des voyageurs de toutes sortes de bonbons, sucettes et autres confiseries. Deux sorcières maléfiques distribuaient également des bonbons au quartier du château près de l’église Sainte-Fauste. Si les plus jeunes étaient merveilleusement déguisés, leurs parents ont retrouvé leurs âmes d’enfants en arborant, pour bon nombre d’entre eux, des costumes et maquillages vraiment très travaillés. La réussite de cette première édition qui a nécessité trois rotations où près de 150 personnes ont pu monter à bord du petit train d’Halloween encourage la municipalité à renouveler l’opération.