Rodez : c’est parti pour le festival de jeunesse NovAdo à la MJC, voici le programme du week-end

Hier s’ouvrait la 9e édition de ce festival. Au programme, des matchs d’improvisation pour débuter, avant de nombreux spectacles proposés.

Ça y est, le coup d’envoi a été donné. Vendredi 3 novembre 202, week-e une cinquantaine de jeunes comédiens étaient présents toute la journée dans la salle de spectacle de la MJC pour ouvrir la neuvième édition du festival de jeunesse NovAdo.

Et pour bien entamer ces festivités, six équipes d’adolescents étaient aux prises pour participer à des matchs d’improvisation, mettant leur talent de comédiens en herbe à rude épreuve.

Les finales aujourd’hui

Un moment assez spectaculaire, ou du moins bluffant, qui se poursuit dimanche, toute la journée. "Les finales sont prévues autour de 17 h !", donne rendez-vous Nora Triby, coordinatrice enfance-jeunesse à la MJC. D’autant que de nombreux spectateurs risquent de répondre à l’appel.

Mais cet événement ne se limite pas seulement à ces deux premiers jours dédiés à l’improvisation. De nombreux acteurs investiront les lieux dans les prochains jours, pour faire la part belle au théâtre de jeunesse, mais pas que ! Par exemple, le conservatoire et sa classe éveil théâtre, sera présent le 9 novembre à 19 h pour un spectacle dédié. Nous pourrions également citer le week-end du 17 au 19 novembre, où de nombreux jeunes participeront à la création de A à Z d’un spectacle mêlant théâtre et jeunesse, et tout cela en seulement trois jours. En somme, tout un tas d’activités culturelles, à retrouver jusqu’au 24 novembre à la MJC.