Rugby : pour LSA, vouloir n’est pas pouvoir

Frédéric Gil, entraîneur de LSA

"Nous sommes tombés contre une équipe qui est forte. On fait jeu égal, mais dès qu’on loupe un placage, on prend ; dès qu’on leur fait un cadeau, on prend. Dans le contenu, nous sommes pas mal, on voit que le travail paye et qu’on progresse. On a des situations pour scorer et on ne score pas, ça se joue sur du détail en première mi-temps. Après, on est à 200 % sur ce match et à la fin ça se paye. Le score n’est pas flatteur pour nous, c’est même sévère quand on voit le contenu. Mais je suis content parce qu’on progresse bien, dommage qu’on n’arrive pas à marquer."

Antonin Regourd, 2e ligne et capitaine de LSA

"Je suis déçu parce qu’on leur donne la moitié des points qu’ils mettent, sur des touches qu’on ne trouve pas, sur des ballons rendus. Et puis, derrière, on n’arrive pas, nous, à scorer. On est dans des zones de marque et on fait de petites bêtises qui nous privent de points. Il faut reconnaître qu’ils étaient meilleurs que nous. Mais dans l’engagement, on a été comme on doit être. Il y a longtemps que ça n’avait pas été comme ça et c’est vraiment le gros point positif de la journée. On va continuer avec cet état d’esprit tout en continuant à bosser. On ne va pas baisser les bras, on sait qu’on est les petits de la poule et on va travailler pour grandir."