Decazeville. Vos sorties de la semaine avec l’office de tourisme

L’office du tourisme et du thermalisme de Decazeville communauté propose cette semaine trois visites guidées.

Mardi 7 novembre : visite guidée du musée les Mémoires de Cransac. Rendez-vous à 15 h 30, à l’office de tourisme. Découvrez l’univers de la mine, du thermalisme ainsi que l’œuvre d’art contemporaine "La Triangulaire de Cransac". Tarif : 3,50 €, minimum 6 personnes. Réservation : 05 65 63 06 80.

Mercredi 8 novembre : "On y va en bus", excursion comprenant deux visites. Rendez-vous place Jean-Jaurès à Cransac. Visite du Château de Pagax, à Flagnac : découvrez l’histoire de cette importante forteresse du Moyen-Âge, devenue château en 1259, et demeure d’un noble fonctionnaire Royal pour fixer l’autorité du Roi de France en cette contrée. Puis, visite de la ferme Les Trois Marcassins à Saint-Parthem : élevage de sangliers, conserves et charcuteries de porc et de sanglier. Explications, dégustation. Profitez-en pour ramener un bout d’Aveyron chez vous ! 9 €/personne. Réservation jusqu’à la veille : 05 65 63 06 80.

Jeudi 9 novembre : visite guidée du patrimoine minier et industriel de Decazeville. Rendez-vous à 15 heures à l’office de Decazeville. Revivez l’épopée industrielle de cette cité champignon, née autour de ses mines et de ses hauts fourneaux. Plongez dans le monde des mineurs et des métallos, imaginez la descente dans les entrailles de la terre et contemplez l’immensité de cette mine à ciel ouvert. Tarif : 4 €, minimum 6 personnes Réservation jusqu’à la veille : 05 65 43 18 36.