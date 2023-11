"Il m'a dit : 'je vais te détruire'" : Gabriel Attal se confie sur le harcèlement scolaire dont il a été victime

Dans Sept à Huit, sur TF1, dimanche 5 novembre 2023, Gabriel Attal, le ministre de l'Education nationale, a raconté le harcelèment scolaire dont il a été victime lorsqu'il avait 14 ans.

"Si j'ai à ce point à coeur de m'engager sur le harcèlement scolaire, c'est peut-être parce que le fait d'avoir vécu des injures, ça a forgé quelque chose." Ce sont les mots de Gabriel Attal, ministre de l'Education nationale. Dans Sept à Huit, sur TF1, diffusé ce dimanche 5 novembre 2023, l'ancien porte-parole de la République En Marche a rembobiné pour évoquer son histoire. "C'est la première fois que je le fais et peut être la dernière."

Victime de harcèlement au collège

Le ministre de 34 ans revient ainsi à l'époque du collège. Alors qu'il a "14-15 ans", Gabriel Attal est pris pour cible. Il raconte. "C'était un élève de l'établissement qui avait ouvert ce site sur lequel il fallait mettre des commentaires sur le physique des élèves. Et moi, à cette occasion, j'ai vécu un déferlement d'insultes et d'injures, ça a duré plusieurs mois et ça a été très violent", commence-t-il. Avant d'en expliquer la raison : "je suis allé avec une fille au cinéma, et c'est une fille que cet élève aimait bien dans l'établissement".

\ud83d\udd39 “Si j'ai autant à cœur de m'engager contre le harcèlement scolaire, c'est peut-être parce que le fait d'avoir vécu des injures a forgé quelque chose.”



"Je vais te détruire"

Le ministre de l'Education nationale se souvient d'un échange avec son bourreau. "Ce jour-là, il m'a dit : 'je vais te détruire'. Et c'est ce qu'il a cherché à faire derrière." Interrogé sur les attaques dont il a fait l'objet, Gabriel Attal a répondu que "les commentaires qui étaient postés, c'était 'pédale, tafiole, tarlouze'. Je pense que c'était sur une orientation sexuelle supposée à l'époque, puisque je n'en parlais pas autour de moi".

"Qu'est-ce que j'ai fait pour que tu veuilles détruire ma vie ? Ce qui était dur pour moi, mais ce qui l'est aussi aujourd'hui pour beaucoup de jeunes, c'est parfois le sentiment qu'on a personne à qui en parler", ajoute-t-il. "Quand je voyais des messages qui me traitaient de 'pédé', de 'tafiole', je n'avais pas envie d'aller en parler à ma famille, parce que je me disais 'si je leur en parle, ils vont me dire mais pourquoi est-ce qu’ils disent ça ?', et on allait rentrer dans une discussion dans laquelle j’avais pas forcément envie de rentrer à cette époque-là avec ma famille".

"Je me bats et je vais continuer à me battre"

Très fortement engagé dans la lutte contre le harcèlement scolaire, Gabriel Attal l'a certifié : "le message que je veux passer, c'est qu'il y a une fin à la souffrance. Je me bats et je vais continuier à me battre pour mettre en place tous les moyens pour qu'il y ait une fin à la souffrance des jeunes qui sont harcelés, pour qu'il y ait quelqu'un pour les écouter, pour qu'il y ait une institution qui réagisse et réponde, pas qui envoie un courrier méprisant et menaçant à la famille". Avant de marteler et répéter : "pour que la souffrance s'arrête".