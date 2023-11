Thérondels. Pour Halloween, les petits monstres ont envahi le village

Le dernier jour du mois d’octobre, la fête d’Halloween est pour les enfants l’évènement incontournable et très attendu des vacances de la Toussaint. Elle est pour ces derniers l’occasion de se déguiser et de se transformer en vampires, sorcières et bien d’autres créatures effrayantes. Ainsi c’est une cohorte de 35 petits monstres qui a déambulé dans les rues du village pour une chasse… aux bonbons.

Frappant aux portes, provoquant l’effroi des habitants qui après un moment de surprise ont généreusement distribué les friandises.

Une fois le village dévalisé de ses confiseries, la joyeuse troupe s’est dirigée vers le préau de l’école où avait lieu la répartition des bonbons entre les enfants. Un goûter offert par l’association des parents d’élèves était partagé dans une ambiance tonitruante qui mettait un terme à cet agréable après-midi.