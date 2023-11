Football : Rural soccer Ghana, la solidarité ballon au pied

L’association fondée par Laure Boutonnet en 2019 vient d’envoyer le fruit de plusieurs mois de collecte d’équipements de foot à Tamale, au Ghana, et elle prépare un nouveau volontariat humanitaire.

Ce n’est pas visible sur les cartes, mais une voie relie le Ghana à l’Aveyron. Et même plus précisément au Vallon marcillacois. Cette voie, c’est celle tracée par l’association Rural soccer Ghana, créée en 2019 par Laure Boutonnet, originaire de Roussenac et aujourd’hui habitant à Fijaguet.

Après une première expérience humanitaire au Ghana en 2019, la professeure des écoles a fondé l’association en reprenant le nom de celle avec laquelle elle avait travaillé sur place, à Tamale, dans le nord du pays, et coordonnée par Lukman Kadiri. Cette dernière œuvre auprès des enfants à travers l’éducation par le sport, et plus particulièrement le foot.

Le coach Capito de l’équipe du village de Tolon avec quelques unes des filles de son équipe et la banderole que RSG a fait faire, là-bas, pour remercier les dons aveyronnais. Repro CP

Et après sa première mission sous les couleurs de RSG, en 2020, Laure Boutonnet a mis le club de Foot Vallon dans le match en lançant une collecte de tenues et de matériel sportifs. La générosité des enfants et des habitants du Marcillois a permis à l’association d’équiper un grand nombre de jeunes Ghanéens et de lancer une correspondance écrite entre les enfants des deux continents. Et la tradition perdure. Elle a même encore plus de succès.

Lukman Kadiri, coordinateur de RSG à Tamale au Ghana, qui distribue une lettre aveyronnaise à un des enfants à qui elle était adressée. Repro CP

En vue de la quatrième mission estampillée Rural soccer Ghana, ce sont cinq (très) gros colis remplis de dons qui sont partis de la poste de Marcillac direction Tamale, en septembre. Dans les boîtes : 19 ballons de foot, six sets de maillots, 55 paires de crampons, 35 shorts, cinq ensembles pour gardien, 41 attelles, genouillères et chevillères, 40 paires de chaussettes… Autant d’équipements qui vont apporter un soutien matériel aux volontaires sur place, en attendant que l’équipe aveyronnaise s’envole pour leur prêter main-forte le temps de deux semaines en février.