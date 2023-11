Salles-la-Source. Le Créneau, une association au service des jeunes sur le territoire

À Cougousse, l’association Le Créneau a pour objet le développement des activités socioéducatives et culturelles sur le territoire de la communauté de communes Conques-Marcillac.

Elle vise une action éducative de qualité lors du temps libre des enfants et des adolescents. "Se connaître, comprendre les autres et son environnement afin d’être plus autonome et favoriser le développement de chacun pour construire le citoyen dans la société de demain."

Elle propose donc des actions éducatives de qualité sur le territoire.

Ce sont 16 salariés, professionnels diplômés, qui accueillent le jeune public au centre de loisirs de Cougousse, à l’école de Souyri et à l’école Jean-Auzel de Marcillac et dans les locaux de la cyber-base à Marcillac.

Afin de bénéficier de davantage d’informations ou de procéder à une inscription, il est recommandé de contacter l’association Le Créneau au numéro de téléphone suivant 05 65 71 75 32, ou d’envoyer un e-mail à l’adresse dédiée :

lecreneau@wanadoo.fr