Quand tombe le Black Friday ce mois de novembre, et quelles seront les différences avec les soldes ?

Voici quand vous pourrez profiter de 24 heures de bonnes affaires avant les fêtes de fin d'année.

Nous sommes encore loin des soldes d'hiver qui démarrent mercredi 10 janvier 2024, mais il y aura une occasion de faire des bonnes affaires avant les fêtes de fin d'année.

Le Black Fiday tombe vendredi 24 novembre 2023. Dans cette tradition venue du Canada et des Etats-Unis, qui suit toujours les célébrations de Thanksgiving, les promotions sont de sortie.

Soldes et Black Friday : quelle différence ?

Contrairement aux soldes, dont les dates sont encadrées par la loi et qui durent quatre semaines, le Black Friday dure 24 heures. Mais une autre différence de taille oppose ces deux périodes de ventes à bas prix.

Les commerçants sont en effet très réglementés durant les soldes, et n'ont pas le droit d'acheter un produit juste avant l'événement pour le proposer à bas prix : tous les produits soldés doivent être proposés à la vente depuis au moins un mois. Le commerçant ne doit pas non plus réapprovisionner son stock durant les soldes, cette période ayant justement pour objet de vider les invendus des saisons d'été et d'hiver.

Ces règles ne s'appliquent pas au Black Friday. Les commerçants ont la possibilité de passer des commandes spécialement pour l'événement en négociant les prix, et de revendre à bas prix. Vous pourriez donc trouver davantage de produits en promotion durant cette journée, bien qu'en stocks limités. Le Black Friday est tout particulièrement attendu pour la réduction des prix des produits high-tech (des consoles de jeu à l'électroménager, les téléphones, les ordinateurs...).

Attention aux arnaques, surtout en ligne

Prudence en revanche avant de se lancer dans des achats compulsifs, les réductions lors du Black Friday peuvent, dans certains cas, être dérisoires juste pour appâter l'acheteur. Voire carrément mensongères, quand il s'agit de faire ses achats en ligne.

"Méfiez-vous des offres trop alléchantes, ce sont souvent des propositions trompeuses. Comparez le prix du produit que vous souhaitez acheter sur des sites connus", prévient le site du service public.

Tout comme pendant la période des soldes, vous pourriez aussi être le destinataire le SMS ou de mail frauduleux destinés à voler vos données personnelles ou bancaires