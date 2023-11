Black Friday : repérage, arnaques, hameçonnage... Comment faire de bonnes affaires tout en évitant les pièges

C'est parti pour 24 heures de promotions avec le Black Friday ce vendredi, à condition de ne pas foncer dans les arnaques qui pullulent sur internet en cette période.

Avec l'augmentation des prix liée à l'inflation et l'approche des fêtes de fin d'année, le Black Friday est la bonne occasion de faire des bonnes affaires, ce vendredi 24 novembre 2023. Cet événement importé des Etats-Unis se déroule traditionnellement le quatrième jeudi du mois de novembre.

Si le Black Friday doit normalement incarner une période de promotions de 24 heures, les prix au rabais commencent à apparaître plus tôt et durent plus d'une journée, d'où le terme de "Black Friday Week", une semaine durant laquelle des rabais sont proposés sur de nombreux produits. Les offres les plus intéressantes pourraient néanmoins se manifester jusqu'à minuit ce vendredi.

Qui propose des promos lors du Black Friday ?

Difficile de passer à côté du Black Friday sur les sites des grands groupes, encore moins sur le géant américain Amazon qui a en grande partie importé le concept en France. De nombreuses entreprises jouent le jeu depuis maintenant plusieurs années : que ce soit les marques de vêtements, de téléphones, d'électroménagers, de meubles et de décorations, d'informatique, de livres ou de jeux vidéo.

Le Black Friday se démocratise suffisamment pour que les consommateurs attendent patiemment cette période... et qu'ils se jettent sur les produits bradés dans leur viseur. Bien des articles sont en promotion en stocks limités et partent très vite, il est donc conseillé de faire du repérage en amont du produit que vous souhaitez obtenir à bas prix.

Pourquoi trop se précipiter peut-être dangereux

La précipitation du Black Friday est également propice aux arnaques. Vérifiez bien sur quels sites vous êtes sur le point de faire vos achats, car les sites frauduleux pullulent en cette période. Le plus sûr est encore de se rendre directement sur le site de la marque du produit que vous souhaitez acheter. Les arnaques se détectent aussi facilement lorsqu'un pseudo-vendeur en ligne vous contacte pour confirmer votre numéro de téléphone ou vos coordonnées bancaires. Chose à ne pas faire.

Si un produit vous intéresse beaucoup mais que la promotion semble trop belle pour être vraie, comparez les prix avec d'autres sites internet connus.

Pour acheter le produit de vos rêves, vous serez peut-être tentés de l'importer d'un autre pays... Ce qui peut être très piégeux dans certains cas, notamment avec les appareils électroniques qui n'utilisent pas les mêmes prises pour se brancher ou qui ne sont pas compatibles avec certains équipements en France. Sans compter qu'acheter en dehors de l'Union européenne est le meilleur moyen de payer plein pot les frais de port, ce qui pourrait réduire à néant les économies que vous pensiez faire sur le produit.

Attention à cette période de messages frauduleux

Que vous soyez concernés ou non pas le Black Friday, les tentatives d'hameçonnage ne font pas de distinction. Par SMS, des appels, des courriers ou des mails, des arnaqueurs tenteront de vous attirer avec des promotions hors norme juste pour que vous puissiez cliquer sur un lien frauduleux... Ne le faites pas.

Des messages vous diront parfois que vous avez en colis en attente ou vous informeront d'un achat que vous n'avez pas effectué, il est très déconseillé de rappeler ces numéros surtaxés ou d'ouvrir les liens joints avec ces messages.

L'adresse de l'expéditeur est souvent un indice pour savoir s'il s'agit d'une tentative d’hameçonnage, mieux vaut ne pas se fier aux adresses mails qui ne se terminent pas par .fr ou .com