Rodez agglo : des logements HLM vendus à moindre coût pour faciliter l'accession à la propriété

Grâce à un partenariat entre Rodez agglo habitat et Action logement, il est désormais possible pour certains locataires, de devenir propriétaire de logements sociaux, et ce, à moindre coût.

Permettre aux ménages disposant de revenus modestes de devenir propriétaires ! C'est tout l'intérêt d'un partenariat liant Rodez agglo habitat et Action logement. Sur le secteur de la collectivité, il permet de mettre en vente des logements HLM déjà construits, ou des biens sociaux neufs, via un PSLA, prêt social location-accession.

"Alors que le contexte économique est particulièrement difficile, c'est important de développer nos propres actions pour faciliter l'accession à la propriété", dresse Christian Mazuc, président de Rodez agglo habitat. Il faut dire qu'aujourd'hui, travailler ne suffit plus forcément pour devenir propriétaire, et les taux d'emprunts sont en hausse, avoisinant les 5 % pour un remboursement sur 25 ans.

Alors, une telle proposition est un luxe, ou presque. "Avec ces dispositifs, il est possible d'acheter, tout en ayant des coûts maîtrisés", explique François Magne, directeur régional d'Action logement. Par exemple, sa plateforme propose un prêt dit "accession", pour un taux d'1%, plafonné à 30 000 €, ou encore, certains seront éligibles au prêt à taux zéro.

"Devenir propriétaire pour le prix d'un loyer"

"L'idée, c'est que l'on puisse devenir propriétaire pour le prix d'un loyer, ou presque", poursuit le directeur. Tout en sachant que des garde-fous sont également mis en place pour sécuriser cette prise de risque. Une garantie de rachat est prévue pour 8 ans, couvrant divers accidents de la vie comme un déménagement pour des raisons professionnelles.

Un système gagnant-gagnant entre la collectivité et l'acheteur qui plus est. Comme le confirme Jacques Montoya, élu communautaire en charge de l'habitat. "Cela nous permet de développer notre attractivité, avoir des propriétaires est forcément une bonne chose pour le territoire."

Des Costes-Rouges à Combarel

Alors, voici comment se manifestent les deux volets de ce dispositif. Pour la vente HLM, l'offre est fléchée par l'Office public de l'habitat. Par exemple, elle concerne d'ores et déjà deux résidences des Costes-Rouges à Onet-le-Château et deux autres à Rodez, derrière le stade Paul-Lignon. Si le logement est occupé, seul son locataire pourra se porter candidat, sinon, ce seront des personnes résident d'ores et déjà dans un logement social. L'objectif est fixé à la vente de 20 logements chaque année.

Quant au PSLA, il sera dans un premier temps déployé dans l'ultime construction du quartier Combarel, la résidence François-Mazenq, où 29 des 54 logements seront proposés à la vente. Une offre accessible sous conditions de ressources. "D'abord, l'occupant est locataire, ajoutant une part acquisitive au loyer, puis il disposera d'une option fixée entre 2 à 5 ans, pour acheter le bien. Sinon, il sera relogé", précisent les services de Rodez agglo habitat.

À noter qu'en plus d'une TVA à 5,5 % et d'une exonération de taxe foncière pendant 15 ans, les acheteurs pourront bénéficier d'une aide de l'Agglo plafonnée à 12 000 € pour un T4, qui pourra être complétée par les 15 000 € d'Action logement, pour un achat au cœur du Piton. De quoi donner des idées à certains, Action logement et Rodez agglo habitat proposent gratuitement leurs services d'accompagnement et de simulation.