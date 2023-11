Curières. Douce nuit pour la commune

Les Saje ont organisé une soirée spéciale sur le thème de la "nuit". L’objectif étant de familiariser les plus petits et les plus grands avec cette notion parfois un peu obscure.

Pour aider à éclaircir cet ensemble, une psychologue (Marion Delmas) a eu la gentillesse de proposer en début de soirée, un échange ludique et pédagogique sur les mécanismes importants liés au sommeil des enfants.

En suivant, une conteuse Géraldine Treussard, est venue lire aux enfants des contes sur le thème de la nuit. Sa voix enveloppante et rassurante a permis de bercer les oreilles de nos tout-petits ! Pour précision, les livres de lecture mis à disposition lors de cette soirée ont été le fruit d’un échange précieux avec la médiathèque Aubrac Laguiole.

Ensuite, une murder party (enquête policière) spécialement conçue sur le sommeil a été élaborée pour rendre cette soirée inoubliable ! Heureusement, nos jeunes enquêteurs ont réussi à résoudre le meurtre de Morphéus. Nous tenons à les féliciter et à les remercier, car nous pouvons de nouveau, nous rendormir sereinement !

L’équipe des Saje remercie également toutes les personnes impliquées dans ce projet, sans oublier les Improgrammés !

Pour clôturer cet évènement, un buffet a été proposé à la quarantaine de participants afin de pouvoir partager les impressions sur cette première édition !

Et à la vue des premiers retours, on peut d’ores et déjà vous dire à l’année prochaine !