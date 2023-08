Curières. Une randonnée des plus chaleureuses

L’association Saje a organisé une randonnée vraiment pas comme les autres ! Pour cette sortie, l’équipe des Saje, a revisité le concept de la randonnée en proposant tous les 1,5 kilomètre un jeu découverte. L’effet recherché était de créer des pauses régulières afin de proposer un rythme familial et convivial.

Au fur et à mesure de la marche, les participants se sont vus révéler des secrets uniques sur les plantes et les fleurs. Aussi, ils ont pu partir sur les traces des animaux et tenter d’identifier les empreintes relevées !

Après une ascension formidable, l’association a eu le plaisir d’offrir un apéritif aux randonneurs aguerris, avant de pique-niquer tous ensemble au pied de la Croix du Pal. Au final, c’est une trentaine de personnes âgées de 18 mois à 70 ans, qui ont brillamment parcouru les 15 kilomètres que proposait cette excursion.

Pour rendre inoubliable cette journée, les participants ont reçu un diplôme attestant de leur présence à cette aventure insolite ! L’association tient à remercier tous les participants pour ces moments de joie, de rire, de partage et de sueur ! Et qui sait ? Peut-être à l’année prochaine…