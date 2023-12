Aveyron : sans pression, la bière du Cantou débarque pour les fêtes sur l'Aubrac

Gabin Balitrand et Lilian Fabre ont ouvert leur brasserie à Curières, avec trois modèles à découvrir.

Après le whisky Twelve, l’Aubrac se met aussi à la bière. Et celle-ci rime avec Curières, berceau donc de la bière du Cantou qui a vu le jour grâce à deux amis d’enfance, Gabin Balitrand et Lilian Fabre. Tous deux avaient lancé un financement participatif avant l’été pour donner vie à leur projet. Une bière pour se retrouver au coin du feu, d’où le nom de "Cantou". Et comme un cadeau de Noël, la brasserie a ouvert pour proposer une gamme de trois bières, et tenir cet engagement de goûter à leur breuvage au coin du feu, au cœur de l’hiver.

Boralde, Estive et Tourmente

Gabin Balitrand avait même mis de côté son activité d’ingénieur aéronautique à Toulouse pour concrétiser sa passion. Une passion qui se décline avec trois bières : "Une blanche dite Boralde, douce et fruitée, l’Estive, une blonde douce et florale, et une IPA (India Pale Ale, d’origine anglaise, d’où sa dénomination, NDLR) appelée Tourmente, blonde de caractère et aromatique", résument en chœur les deux acolytes. Trois noms qui symbolisent bien le plateau de l’Aubrac. Et ce n’est qu’un début !

Pour les vacances, la boutique est ouverte tous les jours, de 9 h à 19 h, au cœur du village de Curières. Des visites et dégustations, sur réservations, sont aussi proposées. Pour être précis, la boutique se situe juste à côté de l’atelier de production, immanquable donc.

Pour l’heure, leurs bières se vendent uniquement dans leur boutique mais Gabin et Lilian comptent bien distribuer leur élixir au-delà des frontières de Curières dès janvier. Quand on sait, que pour la première fois, en 2023, le Français a davantage consommé de bière que de vin, tout espoir est permis pour goûter la bière du "Cantou" au-delà les coins du feu aveyronnais.

Contact au 06 72 07 62 00.