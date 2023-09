Curières. Madeleine Canitrot, la belle centenaire

Madeleine a invité sa famille et ses amis proches pour fêter ses 100 ans, au cœur de son village au café Miquel. Née le 23 septembre 1923, à Paris, où ses Parents Jeanne et Jules Andrieu, tenaient un café bois charbon rue Washington, dans le VIIIème arrondissement.

Elle fut séduite par son voisin du "Modern’Hôtel" Albert Canitrot, qui deviendra son mari, ils resteront hôteliers jusqu’à leur retraite qu’ils passèrent entre Paris et Curières, pour s’installer définitivement au village dans les années 1980. Madeleine et Albert, eurent 2 filles Christiane et Martine, qui épousèrent chacune un Michel, qui leurs donna, cinq petits enfants et huit arrières petits enfants.

Depuis le décès de son mari Albert (1997), Madeleine, vit toujours chez elle entourée et aidée par sa famille, avec l’aide de l’association du centre de soins infirmiers et l’ A.D.M.R de Laguiole.

Une centenaire bien présente l’œil vif et le sourire aux lèvres, la centenaire fut comblée par ce moment d’émotion partagé.