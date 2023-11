Vézins-de-Lévézou. Le plein d’activités pour les enfants à l’accueil de loisirs

Durant les vacances, les quatre animatrices de l’accueil de loisirs ont accueilli en moyenne 23 enfants par jour divisés en 2 groupes (les moins de 6 ans et les plus de 6 ans).

Le thème des activités étant Halloween, durant la semaine, les artistes ont réalisé des créations monstrueuses, des décorations terrifiantes…

Un après-midi, les enfants ont partagé un moment de lecture avec le foyer intergénérationnel.

A Micropolis, pendant que les plus jeunes ont découvert la vie du scarabée, les plus grands, plongés dans la peau d’un insecte ont mis à rude épreuve tous leurs sens (toucher, odorat, ouïe…) en éveil. Pour finir, déguisement de circonstance pour la chasse aux bonbons et la boom tant attendue.