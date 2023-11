Moment convivial à l’école de football

Les licenciés de l’école de foot se sont retrouvés le temps d’une matinée avec au programme : un petit-déjeuner équilibré pour les sportifs, une remise d’équipements et de ballons, des photos pour les calendriers, une photo avec les partenaires, essayage à la boutique du club, café et fouace pour les parents. Cette matinée fut un moment convivial et éducatif.

Tout ceci permet à l’association de profiter d’agréables instants en dehors de la pratique sportive afin de se rencontrer.

Un grand merci est à adresser aux éducateurs et aux dirigeants, aux partenaires qui soutiennent l’école de foot ; au club et aux parents.

11-Novembre. La cérémonie du 11-Novembre aura lieu samedi 11 novembre à 11 heures au monument aux morts et sera suivi du pot de l’amitié.