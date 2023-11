Risques de crues et d'inondation : 3 départements toujours en orange ce jeudi, 26 en vigilance jaune

De nouvelles précipitations abondantes sont à prévoir ce jeudi sur une partie du pays.

Pas de tempête à l'horizon, mais les perturbations se succèdent cette semaine. Météo France a placé trois départements en vigilance orange pour jeudi 9 novembre 2023 pour des risques de crues et de pluie-inondation : à nouveau le Pas-de-Calais, ainsi que la Charente et la Charente-Maritime.

18 départements sont aussi en vigilance jaune pour des risques de vents violents :

18 départements en vigilance vent. Météo France

13 départements sont en vigilance jaune orages :

13 départements en vigilance orages. Météo France

L'Isère est aussi en vigilance jaune pour des risques d'avalanche, quand une vigilance neige-verglas est activée pour les Hautes-Alpes et les Alpes-de-Haute-Provence.

Un mois de pluie en six jours

D'importants cumuls de pluie sont attendus, de l'ordre de 40 à 60 mm, surtout dans le Pas-de-Calais qui a connu d'importantes inondations en début de semaine. Ces cumuls "seront de nature à aggraver de nouveau la situation hydrologique", prévient Météo France. "Ils représentent l'équivalent d'une quinzaine de jours de précipitations si l'on se réfère à la normale et sont très proches de ce qu'il est tombé lundi dernier".

Le Pas-de-Calais et les régions de la Charente ont connu des "cumuls exceptionnels", sachant qu'un mois de pluie est tombé en l'espace de six jours. Avec plus de 200 mm tombés par endroits, c'est "200 litres d'eau qui s'abattent par mètre carré sur la zone concernée".

Sur les quinze derniers jours, certaines stations ont enregistré des cumuls de pluie qui ne se produisent en moyenne qu’une fois par siècle, comme dans ces communes du Pas-de-Calais :