Rodez : 140 exposants, 13 000 visiteurs attendus... Ce qui vous attend ce week-end au Salon de l'habitat

La 28e édition se déroulera du 10 au 13 novembre au val de Bourran. Cent quarante exposants seront présents pour renseigner les quelque 13 000 visiteurs attendus.

Près de 6 000 m2 d’espace d’exposition répartis dans quatre chapiteaux géants, 140 exposants et quelque 13 000 visiteurs attendus… La nouvelle édition du Salon de l’habitat, qui se tiendra les vendredi 10, samedi 11, dimanche 12 et lundi 13 novembre au val de Bourran, à Rodez, a vu les choses en grand. "Malgré un contexte immobilier compliqué, cette 28e édition se présente bien" explique, à quelques jours du lancement, l’organisatrice Aurélie Courouleau, directrice de Dépêche Events.

Pour ce nouveau rendez-vous, les portes seront ouvertes de 10 heures à 19 heures et une nocturne aura lieu le premier soir. Comme à l’accoutumée, les exposants seront répartis en plusieurs pôles en fonction des services qu’ils proposent : acquérir son bien immobilier, rénover et isoler, agencer sa maison, aménager son extérieur, se chauffer, vivre dans sa maison, équiper son intérieur ou vivre dans sa maison.

"Les thématiques sont équilibrées mais ce qui est notable, c’est que pour beaucoup, les gens viennent chercher des solutions pour faire des économies d’énergie", reprend l’organisatrice. Une tendance forte, observée notamment lors de la précédente édition alors que les conséquences du conflit russo-ukrainien commençaient à se faire sentir, avec de fortes hausses des prix de l’énergie.

Un virage vertueux pour les exposants du Salon de l’habitat, soucieux de répondre à la demande des propriétaires.

Cette année encore, le Carré des experts proposera aux visiteurs des accompagnements divers, autour notamment du diagnostic immobilier, de la gestion de patrimoine ou du droit immobilier (construction, propriété, vente, servitude, baux commerciaux, etc.).

Food-trucks et animations durant les quatre jours

Dimanche 12 novembre à partir de 14 h 30, la cheffe aveyronnaise Noémie Honiat proposera une démonstration culinaire suivie d’une séance de dédicace de son dernier livre "Cuisine en famille". Pour rencontrer la jeune femme, championne de France de desserts en 2011 et animatrice de l’émission "La meilleure boulangerie de France", rendez-vous sur le stand C41.

Le Salon sera par ailleurs l’occasion pour les visiteurs, tout au long des quatre journées, de découvrir la pétanque d’intérieur qui permet, grâce à des boules molles, de jouer sur des revêtements comme la moquette, le carrelage ou le parquet. À découvrir sur le stand D77.

Non loin de là, (stand D34), l’association L’Outil en main mettra en place trois ateliers gratuits pour proposer des initiations à la micro-mosaïque, à la découpe sur bois ou encore la gravure sur verre mais aussi, les journées de samedi, dimanche et lundi, des jeux en bois ou de société accessibles à tous. Un jeu sera organisé autour du Rodez Aveyron football (stand B25) avec à la clé des lots aux couleurs du club et plusieurs escapes games ou boîtes à énigmes mises à disposition par les équipes de Cinsens escape game (D72).

Enfin, pour les personnes souhaitant allier détente et dextérité, un animateur de l’Hâche-toi proposera, sur l’exposition extérieure, de s’adonner au lancer de haches.

Côté restauration, un bar tenu par L’Éphémère sera déployé ainsi que les trois food trucks Lou Carretou (burgers à base de produits locaux), la Ferme de Mayrinhac & 12 dans l’assiette (aligot saucisses, choux farcis) ainsi que Pâtescal (pâtes fraîches et salades de pâtes).

Prix d’entrée 6 €, gratuit pour les moins de 12 ans. Des entrées à tarif réduit sont disponible sur salonhabitat-rodez.fr