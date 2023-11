Naucelle. Aux saveurs de l’île de la Réunion

Pour changer des spécialités aveyronnaises, le comité des fêtes a décidé, après la choucroute, de partir vers l’île de la Réunion. Pour les bénévoles, "on connaît ses plages, son soleil, son volcan mais c’est aussi un Haut-Lieu de la gastronomie. Les couleurs et senteurs de l’île de la Réunion sont partout et colorent le quotidien des habitants avec des plaisirs culinaires pour des plats avec toujours plus de goût".

Les gourmands et autres fins palais trouveront donc leur bonheur lors de la soirée réunionnaise du samedi 25 novembre, à partir de 20 h, à la salle des fêtes. Une soirée pensée et organisée par le comite des fêtes de Naucelle avec l’aide des amis de l’île de la Réunion et animée par Loulou 974. Sur réservations. S’inscrire avant le 18 novembre pour le repas (20 €) au 06 34 02 28 70 après 14 h ou au 06 77 85 66 72.