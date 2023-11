Cette IA vient en aide aux nouveaux parents

(ETX Daily Up) - ParentGPT est un nouvel outil d'intelligence artificielle qui s'adresse aux jeunes parents. Il est censé leur fournir des réponses rapides et fiables sur les tracas du quotidien des jeunes mères et pères. Cette IA est pour le moment lancée en exclusivité aux États-Unis.

Ce nouveau chatbot est disponible via l'application Oath Care, qui rassemble une communauté de parents et de professionnels de santé. Directement dérivé de ChatGPT, ParentGPT se présente comme une intelligence artificielle générative spécialement dédiée aux jeunes parents, à commencer par les mères isolées.

Ce chatbot alimenté par de l’intelligence artificielle s’efforce de fournir des conseils fiables et un soutien aux parents. Pour cela, ParentGPT est alimenté par une multitude de sources sérieuses, telles que des revues scientifiques et diverses publications d'académies et de spécialistes reconnus. Attention, il ne se substitue évidemment pas à un médecin, mais il permet d'apporter rapidement une solution jugée assez fiable aux parents.

Qu'il s'agisse de conseils sur l'allaitement, le sommeil ou encore d'aide pour la gestion de son équilibre entre son travail et sa vie privée, ParentGPT sert à rassurer. En plus de répondre aux questions les plus fréquentes que se posent les jeunes parents, l'objectif affiché de ParentGPT est de dédramatiser les choses et de réduire le stress des parents. Il y a cependant des questions qui resteront sans réponse, notamment en ce qui concerne des faits supposés de maltraitance et de violence domestique, des thématiques où l'internaute est alors renvoyé vers des services dédiés et une aide médicale d'urgence.

N'importe quel utilisateur peut publier gratuitement deux messages par mois dans la communauté. Ensuite, il devra payer un abonnement de 5 dollars par mois pour pouvoir continuer à bénéficier de ParentGPT.