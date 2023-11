"Contrairement à la plupart des variants précédents..." : quels sont ces nouveaux symptômes de Pirola ?

Le variant Omicron du Covid-19 a apporté Pirola, détecté pour la première fois en France en août 2023, semble laisser apparaître de nouveaux symptômes, dévoilés par un docteur.

Le nouveau variant d’Omicron, BA.2.86, surnommé "Pirola", a été détecté en France pour la première fois en août 2023. Et de nouveaux symptômes semblent faire surface.

Les yeux et la peau affectés ?

C'est le Dr Johannes Uys, du cabinet de médecine générale de Broadgate, à Londres, qui a présenté les spécificités de ce variant, rapportées par nos confrères du Mirror. "Contrairement à la plupart des variants précédents, Pirola peut provoquer des symptômes visibles au visage tels qu'une irritation des yeux et une éruption cutanée", déclare-t-il au média britannique. Un fait qui s'explique, selon le médecin par une évolution de Pirola, qui a commencé à "suivre le rythme d'autres souches en circulation telles qu'Eris", un autre sous-variant.

Plus dangereux ?

Faut-il s'inquiéter de ce variant et de ces nouveaux symptômes ? Le danger est-il plus grand ? Négatif pour le Dr Uys : "Vos chances de tomber gravement malades sont à peu près les mêmes, et la plupart des gens se rétablissent complètement avec du temps du repos".

Apparu en France le 17 août

Le variant a été détecté pour la première fois en Israël et au Danemark au mois d’août. Des cas ont depuis été confirmés au Royaume-Uni, en Suède, aux États-Unis, en Afrique du Sud, au Portugal, en Thaïlande, en Suisse ou encore en Espagne. Le nouveau variant d'Omicron, BA.2.86, a été détecté le 17 août dans le Grand Est.

Comment évolue le covid en France ?

Dans son ultime bulletin sur les infections respiratoires aiguës, publié le 8 novembre, Santé Publique France explique que, concernant le Covid-19, "les indicateurs syndromiques étaient stables ou en diminution dans toutes les classes d’âge. Le taux de positivité des prélèvements était en diminution à l’hôpital et en médecine ambulatoire dans un contexte de vacances scolaires".