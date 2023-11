Covid-19 : près de 4 ans après le début de la pandémie, il y a "toujours des cas graves et des décès" en France

Depuis quelques mois, le Covid-19 fait moins parler de lui et, pour beaucoup, le SARS-CoV-2 appartient au passé. Alors que la campagne de vaccination 2023 a démarré le 2 octobre, faut-il encore craindre ce virus ? Le Pr Vincent Dubée, Chef du service Maladies infectieuses et tropicales au CHU d’Angers nous répond.

Avec le Covid-19, sommes-nous entrés dans une sorte de "normalité" ? Pour le Pr Vincent Dubée, Chef du service maladies infectieuses et tropicales au CHU d’Angers, au niveau sociétal, la réponse est "Oui". Et de préciser, "en tout cas pour les personnes sans facteurs de risque, qui ne portent plus de masques ou qui se testent de moins en moins."

En revanche, estime le spécialiste, pour celles et ceux à risque de forme grave ou qui souffrent d’un Covid-long, l’inquiétude est toujours de mise. Et pour cause, depuis septembre, Vincent Dubée constate un retour des cas graves et des décès, principalement chez des sujets très âgés ou bien très fragiles, comme des patients greffés et sous immunosuppresseurs.

Le Covid-19, une maladie hivernale ?

Si l’infection par le SARS-CoV-2 est depuis le début marquée par son absence de temporalité, pouvant frapper à n’importe quel moment de l’année, elle "paraît se situer aujourd’hui dans une phase intermédiaire de saisonnalité, souligne l’infectiologue. Ce n’est pas encore à proprement parler une maladie hivernale, comme la grippe, mais elle tend à le devenir".

De nouveaux symptômes ?

Si Vincent Dubée constate que les symptômes respiratoires sont moins fréquents, les principales manifestations de la maladie restent sensiblement les mêmes, à savoir des signes généraux comme de la fièvre, des courbatures, des maux de têtes… A noter que "chez les personnes âgées, la maladie peut aussi se manifester par des chutes, des confusions…".

En revanche, les études tendent à montrer que la perte de goût et d’odorat semblent des symptômes moins présents en cas d’infection Covid-19.

Malgré les variants, la vaccination toujours efficace ?

Débutée le 2 octobre, la campagne de vaccination contre le Covid-19 a été avancée de 15 jours pour protéger les personnes les plus fragiles. "Il y a en effet eu une recrudescence des cas fin août" qui a poussé les autorités à démarrer la campagne plus tôt. "Depuis, le nombre de nouveaux cas semble marquer le pas, mais une nouvelle vague est possible dans les semaines à venir", prévient le Pr Dubée. "Aujourd’hui, le variant recombinant XBB est majoritaire dans le monde. C’est un sous-lignage de BA2 qui lui-même est issu d’Omicron. Pour ce qui est de l’efficacité réelle des vaccins sur XBB, nous ne disposons que de très peu de données. Mais ils semblent générer des taux d’anticorps satisfaisants."