CARTE. Covid-19 : département par département, voici où le virus repart à la hausse avant les fêtes de Noël

Si une importante vague épidémique n'est pas à craindre, le Covid-19 pourrait tout de même gâcher vos fêtes de fin d'année.

Au cours de la semaine du 13 au 19 novembre 2023, tous les indicateurs "montraient une tendance à la hausse" du Covid-19 dans presque tous les départements, selon le dernier bulletin de Santé publique France. Sa carte interactive, qui suit au jour le jour le taux d'incidence de chaque territoire, montre une hausse du nombre de cas. Si une vague épidémique aussi forte que ces dernières années n'est pas à craindre, le virus pourrait bien gâcher les fêtes de fin d'année de nombreux Français malgré tout.

C'est dans la région Grand-Est que le taux d'incidence s'emballe depuis quelques semaines. Du 13 au 19 novembre, on dénombrait 111 cas pour 100 000 habitants dans le Bas-Rhin. Ce département affiche le taux d'incidence le plus important de France.

À l’inverse, l'Ile-de-France est pour l'instant la région la plus épargnée par la reprise du virus. L'Essonne affiche le taux le plus bas du pays avec 7,8 cas pour 100 000 habitants.

Voici la carte des départements avec les taux d'incidence actuels :

L'évolution de la situation en Occitanie

Alors que tous les indicateurs étaient en forte baisse en Occitanie depuis la fin de l'été, un rebond est à présent constaté. On fait le point sur l'évolution du taux d'incidence évalué entre le 13 et 19 novembre, en le comparant aux données datant du 23 au 29 octobre :

Lozère : 16,98 cas pour 100 000 habitants (contre 13,75 fin octobre)

Tarn : 17,05 cas pour 100 000 habitants (contre 18,83 fin octobre)

Gard : 17,39 cas pour 100 000 habitants (contre 11,55 fin octobre)

Lot : 18,34 cas pour 100 000 habitants (contre 13,75 fin octobre)

Gers : 24,44 cas pour 100 000 habitants (contre 21,04 fin octobre)

Hautes-Pyrénées : 29,87 cas pour 100 000 habitants (contre 19,91 fin octobre)

Hérault : 29,97 cas pour 100 000 habitants (contre 21,43 fin octobre)

Haute-Garonne : 30,37 cas pour 100 000 habitants (contre 21,14 fin octobre)

Pyrénées-Orientales : 31,11 cas pour 100 000 habitants (contre 14,63 fin octobre)

Aude : 33,17 cas pour 100 000 habitants (contre 25,27 fin octobre)

Aveyron : 33,90 cas pour 100 000 habitants (contre 17,48 fin octobre)

Ariège : 38,53 cas pour 100 000 habitants (contre 18,94 fin octobre)

Tarn-et-Garonne : 40,88 cas pour 100 000 habitants (contre 26,87 fin octobre)

Une hausse est constatée dans tous les départements. Elle a été la plus forte en Aveyron et dans le Tarn-et-Garonne, même si les chiffres ne montrent rien d'alarmant pour l'instant. Au début de l'épidémie, le seuil d'alerte était fixé à 50 cas pour 100 000 habitants.

"On ne va pas observer des grandes vagues épidémiques"

"Pour les fêtes, ce qu'il est probable qu'il surviendra c'est une augmentation du nombre de cas d'infections à coronavirus. Mais on ne va pas observer des grandes vagues épidémiques comme on l'a vu précédemment", a commenté sur BFMTV le virologue lyonnais Bruno Lina, membre du Comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires (Covars).

Si le Covid-19 n'est plus une priorité, le virus reste néanmoins "une menace" a rappelé l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en début de semaine. La vaccination reste l'une des meilleures protections, alors 19,6 % des personnes âgées de plus de 65 ans ont reçu une dose de rappel depuis la campagne de vaccination lancée le 2 octobre 2023, selon Santé publique France.

Si tout le monde peut choisir de se faire administrer une dose de rappel, elle est tout particulièrement adressée aux populations à risque : les personnes âgées de 65 ans et plus, les personnes à risque de forme grave, les immunodéprimés, les femmes enceintes, les résidents en Ehpad, les personnes en unités de soins de longue durée et toutes les personnes qui vivent aux contacts des catégories vulnérables citées.