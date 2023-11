Sapin de Noël : naturel, floqué, artificiel, labellisé... Comment bien choisir son arbre pour les fêtes ?

On vous dit où trouver son sapin en évitant les arnaques, et quels sont les avantages et les incovénients de chaque type d'arbre.

Noël est dans moins d'un mois, quelque 6,5 millions de foyers en France vont ressortir le sapin du garage ou en acquérir un nouveau juste pour les fêtes. Naturel, floqué, artificiel, "made in France", labellisé, issu d'une marque de producteurs... Comment faire son choix au moment d'acheter son sapin de Noël ? On fait le point sur les avantages et les inconvénients.

Sapins artificiels : les règles de sécurité

Acquérir un sapin artificiel ne minimise en rien les fêtes, l'important est d'avoir un compagnon à branches que l'on peut décorer et où on peut déposer des cadeaux. Mais au moment la vente, les professionnels ont l'obligation d'informer les consommateurs des risques liés à leurs produits et sont tenus d'assurer leur sécurité.

Pour les sapins artificiels, "le danger réside dans les extrémités des branches d'arbre", rappelle le ministère de l'Economie. "Elles doivent être conçues de manière à éviter aux personnes tout risque de blessure, par exemple en étant munies d'une protection". N'hésitez donc pas à demander au professionnel quels types de mises en sécurité ont été appliqués sur le sapin avant de l'acheter.

Ce qu'il ne faut pas faire avec les sapins floqués

Comme l'exige la loi, tous les arbres décorés avec de la neige ou du givre artificiel doivent afficher la mise en garde suivante : "ne pas approcher d'une flamme ou d'un corps incandescent (bougies ou cierges magiques, par exemple). Ne pas laisser de guirlandes électriques branchées sans surveillance".

Les professionnels sont tenus de vous rappeler ces règles lors de la vente, tout comme vous êtes invités à les respecter pour éviter un départ de feu. "Ces indications, alertant les consommateurs sur les risques d’inflammabilité, doivent être assorties du pictogramme représentant une flamme. Ces dispositions concernent également les branches d’arbres ou les compositions ayant subi le même traitement", indique le ministère de l'Economie.

Où trouver des sapins naturels ?

L'association française du sapin de Noël naturel (AFSNN) répertorie quelque 130 producteurs dans tout le pays. Un outil de recherche avec une carte interactive permet de trouver le producteur le plus proche de chez vous sur le site afsnn.fr/trouver-un-producteur-sapin/

"Suite à une étude réalisée en 2009, il apparaît que les acheteurs de sapins de Noël naturels seraient en attente d’informations sur la provenance et la région d’origine. Forte de ce constat, l’AFSNN cherche depuis quelques années à inciter ses adhérents à développer des marques régionales pour leurs sapins de Noël. Certains producteurs inscrivent maintenant sur leurs étiquettes la provenance de leurs sapins", renseigne l'association en citant quelques marques territoriales fiables : "Légende du Morvan", "Morvan, Nature et Talents" ou encore "Savoie Mont Blanc Excellence".

Que sont les sapins "Label Rouge" et "Agriculture Biologique" ?

En plus des marques qui commencent à naître ou l'origine du sapin, deux autres signes officiels peuvent assurer de la qualité du sapin de Noël. À commencer par le Label Rouge, qui est attribué par un cahier des charges précis :

Un sapin issu des espèces Nordmann ou Epicéa, ne présentant pas de traces de boues, indemne de branches cassées ou mortes ou de dégâts causés par des parasites (champignons et insectes).

Le respect de critères esthétiques précis : forme, couleur, symétrie et densité de l'arbre sont encadrées.

Une coupe de l'arbre à partir du 21 novembre afin de préserver sa fraîcheur.

À noter que les sapins Label Rouge ne peuvent pas être floqués, givrés, glacés ou traités avec un colorant.

Le label officiel "Agriculture Biologique" peut aussi vous aiguiller dans l'achat d'un sapin. "Le sapin bio possède une durée de vie identique à un sapin traditionnel. C'est son mode de production qui diffère des autres sapins naturels", rappelle le ministère de l'Agriculture. Le label regroupe des producteurs des quatre coins de la France, aussi réunis au sein de l'association des Sapins Bio de France depuis sa création en 2020.

Attention aux arnaques "made in France"

Avec toutes ces marques et ces labels, attention de ne pas tomber des pièges. En 2026, la Cellule de renseignement et d'orientation des contrôles (CROC) avait découvert une vaste escroquerie dans laquelle un vendeur importait des sapins et avait un recours abusif à l'appellation "made in France". Cette année-là, les cadeaux furent déposés au pied d'un arbre qui était arrivé de Scandinavie, et non pas d'un circuit court.

Quels sont les avantages d'un sapin naturel ?

"En matière d'environnement, le sapin naturel joue un rôle prépondérant. Tout d'abord, il produit de l’oxygène à partir de CO2 (dioxyde de carbone) : il contribue donc à réduire les gaz à effet de serre. Plus un sapin est jeune, plus il capte du CO2 et filtre davantage l'atmosphère", renseigne le ministère de l'Agriculture.

L'arbre a aussi une utilité une fois les fêtes passées : broyat, paillage, plantation de jardin, protection des dunes... Le sapin trouve toujours le moyen d'avoir une seconde vie. Si vous ne savez pas quoi en faire de vos mains, les communes prévoient des espaces dédiés pour venir y déposer les sapins après Noël, en vue de les recycler.

En revanche, il est fortement déconseillé de se débarrasser de son sapin en le déposant en bas de chez vous ou l'abandonnant dans la nature, sous peine d'être sanctionné d'une amende de 150 euros pour dépôt sauvage d'ordures.