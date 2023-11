Prime de Noël 2023 : de 115 € à 200 € supplémentaires, êtes-vous concerné par cette nouvelle aide ?

Une allonge supplémentaire a été votée par les députés le 8 novembre pour la prime de Noël 2023.

Un amendement socialiste iet validé par le gouvernement en faveur d’une hausse de la prime de Noël à destination des familles monoparentales, c'est-à-dire pour les parents élevant seuls leur(s) enfant(s) sous le seuil de pauvreté, a été voté ce mercredi 8 novembre 2023 à l’Assemblée nationale. Ce, dans le cadre d'un accord avec la majorité dans le cadre du projet de loi des finances.

"Ces familles monoparentales éprouvent des difficultés croissantes à boucler les fins de mois face à la forte inflation et la vie toujours plus chère, alors que le travail ne paie pas suffisamment et les salaires stagnent", indiquent les députés socialistes.

Quel est le montant de cette aide exceptionnelle ?

La prime de Noël versée par la CAF va être bonifiée de 115 € à 200 €. Au total, ce sont 500 000 ménages qui vont ainsi pouvoir obtenir un versement, a minima de 115 € et au maximum de 200 €.

Quand va-t-elle être versée ?

Ce coup de pouce supplémentaire sera versé en décembre automatiquement, en complément de la prime de Noël.

Quel est le montant de la prime de Noël ?

152,45 € pour une personne seule

pour une personne seule 228,67 € pour un couple sans enfant

pour un couple sans enfant 228,67 € pour une personne seule avec 1 enfant

pour une personne seule avec 1 enfant 274,41 € pour un couple avec un enfant

pour un couple avec un enfant 274,41€ pour une personne seule avec 2 enfants

pour une personne seule avec 2 enfants 320,14 € pour un couple avec 2 enfants

pour un couple avec 2 enfants 335,39 € pour une personne avec 3 enfants

pour une personne avec 3 enfants 381,12 € pour un couple avec 3 enfants

pour un couple avec 3 enfants 396,37 € pour une personne seule avec 4 enfants

pour une personne seule avec 4 enfants 381,12 € pour une personne en couple avec 3 enfants

pour une personne en couple avec 3 enfants 396,37 € pour une personne seule avec 4 enfants

pour une personne seule avec 4 enfants 442,10 € pour un couple avec 4 enfants

pour un couple avec 4 enfants 457,35 € pour une personne seule avec 5 enfants

pour une personne seule avec 5 enfants 503,09 € pour un couple avec 5 enfants

pour un couple avec 5 enfants + 60,98 € par personne supplémentaire qu'il s'agisse d'une personne vivant seule ou d'un couple

Quand et comment toucher la prime de Noël 2023?

L'aide est versée directement par les caisses d'allocations familiales (CAF), Pôle emploi ou la Mutualité sociale agricole (MSA) si vous êtes agriculteur. En général elle est versée vers mi-décembre chaque année.

Qui peut toucher la prime de Noël ?

La prime de Noël est destinée aux foyers les plus modestes, soit 2,3 millions d'allocataires de Pôle emploi, de la CAF ou de la MSA qui perçoivent soit :