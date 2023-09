Prime de Noël : êtes-vous éligible à cette aide exceptionnelle versée à partir de décembre 2023 ?

La prime de Noël 2023 sera versée cette année encore, à la mi-décembre par la CAF, Pôle emploi et la MSA. Etes-vous éligible et combien toucherez-vous ?

La prime de Noël est une aide exceptionnelle (non imposable) de fin d'année de la CAF, la MSA et France Travail (ex-Pôle emploi). Elle est versée automatiquement depuis 25 ans à partir de mi-décembre. Êtes-vous éligible ? Si oui, combien toucherez-vous ?

Qui a droit à la prime de Noël ?

Vous avez droit à cette aide exceptionnelle de fin d'année si vous percevez l’une des prestations suivantes :

- L’allocation de solidarité spécifique (ASS) ;

- l’allocation équivalent retraite (AER) qui n’existe plus depuis 2011 mais que ceux qui y avaient droit avant 2011 continuent à percevoir ;

- la prime forfaitaire mensuelle de reprise d’activité ;

- le revenu de solidarité active (RSA), à condition que les ressources de votre foyer ne dépassent pas le montant du RSA socle correspondant à la composition de votre famille.

À noter que pour pouvoir prétendre cette prime de fin d'année, les allocataires du RSA, de l'ASS, de l'AER ou encore de la prime forfaitaire mensuelle de reprise d'activité devront avoir touché leur aide en novembre ou décembre 2023.

Quel est le montant de la prime de Noël ?

Depuis 2009, le montant de la prime de Noël est inchangé; sdi vous percevez le RSA, voici le montant de la ;prime de Noël. Il est indexé sur la composition de votre foyer.

- soit 152,45 € pour une personne seule et 228,67 € pour un couple ;

- soit 228,67 € pour une personne seule (avec 1 enfant) et 274, 41 € pour un couple (avec 1 enfant) ;

- soit 274,41 € pour une personne seule (avec 2 enfants) et 320,14 € pour un couple (avec 2 enfants) ;

- soit 335,39 € pour une personne seule (avec 3 enfants) et 381,12 € pour un couple (avec 3 enfants) ;

- soit 396,37 € pour une personne seule (avec 4 enfants) et 442,10 € pour un couple (avec 4 enfants).

Quand les nouveaux ayants droit toucheront la prime de Noël 2023 ?

Les personnes qui percevront leur allocation (des aides pré citées) pour la première fois en décembre 2023, toucheront leur prime de Noël en janvier 2024