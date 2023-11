Taxe d'habitation : des avis d'impôt ont été envoyés par erreur, voici la démarche à suivre si vous êtes concerné

Si vous avez reçu un message de la Direction générale des Finances publiques alors que vous n'êtes pas concerné, voici ce qu'il faut faire.

La taxe d'habitation a été supprimée depuis le 1er janvier 2023 concernant les résidences principales... de quoi surprendre de nombreux contribuables ayant quand même reçu des avis d'impôt ces derniers jours. Une erreur, rassurez-vous, les documents ont été envoyés "à tort" a confirmé la Direction générale des Finances publiques à nos confrères d'Actu.fr

"Vous avez déménagé récemment ? Il est possible que vous ayez reçu à tort un avis de taxe d'habitation, nos services ayant deux adresses connues vous concernant" a justifié la DGFiP sur X (anciennement Twitter). Pour rappel, la taxe d'habitation existe toujours concernant les résidences secondaires et les locaux vacants. Les services ont donc adressé des courriers par erreur à des personnes ayant déménagé récemment et qui pourraient avoir deux adresses enregistrées dans les bases de données.

Comment rectifier l'erreur ?

Si vous avez été destinataire d'un mail ou d'un courrier de la Direction générale des Finances publiques, et que vous ne possédez pas de résidence secondaire, il est impératif de se manifester rapidement.

"Si l'erreur est confirmée, vous serez bien entendu exonérés", rassure la DGFiP, qui invite les personnes concernées à se rendre sur leur messagerie sécurisée sur le site impots.gouv.fr ou à composer le 0 809 401 401.

Résidences secondaires : la date de paiement approche

Si vous possédez bien une résidence secondaire, le message n'était pas une erreur. Il va bien falloir s'acquitter de l'impôt avant le 15 décembre 2023.

Les paiements peuvent déjà être effectués dans certains cas. Les avis d'impositions sont disponibles sur le site impots.gouv.fr depuis le 7 novembre si vous n'êtes pas mensualisé et à partir du 20 novembre si vous êtes mensualisé. Les avis papier sont envoyés entre le 8 et le 20 novembre si vous n'êtes pas mensualisé, et entre le 22 et le 29 novembre si vous êtes mensualisé.