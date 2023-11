Prime de pouvoir d'achat de 300 à 800 € : les oubliés de cette aide pourront finalement la toucher, voici qui est concerné

Tout une branche de la fonction publique avait été mise de côté par cette prime, mais sera finalement concernée.

Ils avaient l'impression d'avoir été les oubliés de la prime exceptionnelle versée à plusieurs branches de la fonction publique en octobre et en novembre 2023. Dans un décret paru au Journal officiel publié le 1er novembre, ils ont finalement été rajoutés dans la boucle : les agents de la fonction publique territoriale toucheront bien la prime de pouvoir d'achat de 300 à 800 euros, sous conditions.

Cela concerne les fonctionnaires et contractuels territoriaux, les assistants maternels ainsi que les assistants familiaux employés par des collectivités et établissements publics territoriaux.

Voici dans quels cas la prime sera versée

avoir été nommé ou recruté par un employeur public avant le 1 er janvier 2023 ;

janvier 2023 ; être employé et rémunéré par un employeur public au 30 juin 2023 ;

avoir perçu une rémunération brute inférieure ou égale à 39 000 € au titre de la période allant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 (soit 3 250 € bruts mensuels en moyenne).

Quel montant allez-vous toucher ?

Avant les agents de la fonction publique territoriale, voici ceux qui pouvaient déjà bénéficier de la prime : professeurs et enseignants (maternelle, primaire, collège, lycée et agrégés dans le public), AESH, agents travaillant dans les préfectures, ministères et prisons, le personnel employé dans les hôpitaux publics et enfin les militaires.

La prime est versée selon un barème comprenant 7 tranches :

Salaire net mensuel inférieur ou égal à 1 541 € : 800 €

Salaire net mensuel entre 1 541 € et 1 779 € : 700 €

Salaire net mensuel entre 1 779 € et 1 902 € : 600 €

Salaire net mensuel entre 1902 € et 2 012 € : 500 €

Salaire net mensuel entre 2 012 € et 2 107€ : 400 €

Salaire net mensuel entre 2 107 € et 2 195 € : 350 €

Salaire net mensuel entre 2 107 € et 2 551 € : 300 €

Quand toucherez-vous la prime ?

La prime est versée en une seule fois, en même temps que les salaires. La plupart des fonctionnaires ont normalement déjà bénéficié de cette aide au pouvoir d'achat avec la paie du mois d'octobre, tous les autres devraient la toucher avec celle du mois de novembre.

Pour les agents de la fonction publique territoriale, il est précisé par le site du service-public que "le versement pourra être effectué en plusieurs fractions d'ici le 30 juin 2024".