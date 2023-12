Covid-19 : Eris, Pirola, JN.1... Ces variants qui pourraient gâcher Noël alors que le nombre de nouveaux cas est en hausse

Plus de 28 000 nouveaux cas de Covid-19 ont été déclarés la semaine passée.

"La tendance à la hausse des indicateurs syndromiques s'est poursuivie" entre le 27 novembre et le 3 décembre, observe le dernier rapport de Santé publique France en date du 6 décembre. Le Covid-19 pourrait bien gâcher les fêtes de certains alors que sa circulation est de plus en plus active. "Il est observé une forte augmentation (+24%) de la détection du SARS-CoV-2 dans les eaux usées cette semaine témoignant d'une circulation active du virus dans l'Hexagone".

Toujours du 27 novembre au 3 décembre, 28 342 nouveaux cas de Covid-19 ont été déclarés par les laboratoires de biologique médicale, contre 600 de moins la semaine précédente. Le nombre d'hospitalisations s'élève à 1 527, avec une tendance à la hausse du nombre de passage aux urgences chez les plus de 65 ans. La part de patients en réanimation reste faible mais pas inexistant : 1,2 % fin novembre.

Hausse des épisodes de cas groupés

Dans les établissements de santé, les épisodes de cas groupés d'infection respiratoire aigüe (IRA) étaient "quasi-exclusivement" liés au Covid-19 lors de la première semaine de décembre. "Dans ce contexte, l'adoption systématique des gestes barrières par tous est essentielle, notamment le port du masque en cas de symptômes, dans les lieux fréquentés et en présence de personnes fragiles", recommande Santé publique France. "Ces mesures restent un moyen efficace pour se préuminir des infections respiratoires et de leurs complications en limitant le risque de transmission de ces virus à l'entourage notamment les personnes à risque".

Des gestes qui doivent être un complément à la vaccination. Durant la campagne d'automne 2023, seuls 23,9 % des personnes âgées de plus 65 ans et plus, considérées comme personnes à risque, ont reçu une dose de rappel.

Ces nouveaux variants qui émergent

Différents sous-lignages du variant Omicron circulent en France et favorisent la reprise épidémique. Le plus détecté est le variant EG.5 qui répond au nom de variant "Eris" (37 % des séquences) quand le variant BA.2.86 "Pirola" continue de gagner du terrain (37 % des séquences contre 30 % à la mi-novembre).

Un sous-lignage de Pirola, identifié comme "JN.1" et ne portant pas d'autre nom pour l'instant, représentait lui aussi 30 % des séquences interprétables en novembre.

Jusqu'à preuve du contraire, ces variants ne seraient pas plus dangereux que le variant Omicron, mais pourraient clairement être les causes d'un sursaut épidémique.