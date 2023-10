Hausse des cas de Covid-19 : quelles sont les règles si vous êtes positif ou cas contact ?

Avec la hausse de nouveaux cas de Covid-19 et la campagne de vaccination lancée en octobre, on vous rappelle les règles en vigueur.

Le nombre de nouveaux cas de Covid-19 continue sa légère hausse depuis la fin de l'été en France. Certains départements affichent un taux d'incidence supérieur au seuil d'alerte qui avait été fixé au tout début de l'épidémie, surtout dans le nord-est du pays. La pression sur les hôpitaux est pour l'instant maîtrisée, le dernier bulletin de Santé publique France relève "une stabilisation des actes médicaux SOS Médecins et des passages aux urgences" malgré "une légère augmentation des hospitalisations après passages aux urgences pour suspicion de Covid-19 étaient observées chez les personnes les plus âgées".

Si le Covid n'est plus destiné à bousculer notre quotidien comme ces dernières années, il reste toujours présent. Les gestes barrières sont de rigueur si vous avez été testé positif ou si vous êtes cas contact afin de protéger les plus vulnérables.

Campagne de vaccination depuis le 2 octobre Une nouvelle campagne de vaccination est lancée depuis lundi 2 octobre. Tout le monde peut recevoir une dose de rappel, mais voici les populations à risque qui sont principalement invitées à se faire vacciner : les personnes âgées d’au moins 65 ans

les personnes atteintes de comorbidités (hypertension artérielle compliquée, diabète, obésité, cancers, problèmes cardiaques, vasculaires, hépatiques, rénaux, pulmonaires…)

les femmes enceintes

les personnes immunodéprimées

les résidents d’Ehpad et d’unités de soins de longue durée

Isolement, masque... Ce n'est plus obligatoire

Depuis le 1er février 2023, l'isolement n'est plus obligatoire en cas de test positif au Covid-19. De plus, l'Assurance maladie ne contacte plus systématiquement les personnes infectées, ni leurs cas contacts. L'isolement reste cependant fortement conseille si vous êtes testé positif au Covid-19, comme pour toute maladie à infection respiratoire aiguë.

Depuis mars 2022, le port du masque et ma distanciation sociale ne sont plus obligatoires sur le lieu de travail. Le respect des règles d'hygiène reste recommandé (lavage des mains, nettoyage des surfaces et aération des locaux). Le télétravail n'est plus obligatoire.

Dois-je venir travailler si j'ai le Covid-19 ?

Etre testé positif au Covid-19 est un motif valable pour prescrire un arrêt de travail. Aussi, les personnes qui ont contracté le Covid-19 dans le cadre de leur activité professionnelle peuvent bénéficier d'une reconnaissance spécifique en maladie professionnelle.

"Si vous êtes majeur et que vous avez un risque élevé de développer une forme grave de la maladie, votre médecin peut vous prescrire un traitement antiviral par voie oral délivré en pharmacie. Ce traitement doit démarrer avant le 5e jour des symptômes. Il peut vous être proposé même si vous avez été vacciné contre la Covid-19", rappelle le site du service public.

En cas d'évolution des symptômes, il vous faut contacter votre médecin traitant. En cas de difficultés à respirer, le 15 doit être appelé immédiatement (ou le 114 pour les personnes sourdes ou malentendantes).

Que faire si je suis cas contact ?

L'solement n'est, une fois encore, plus obligatoire. Mais plusieurs consignes sont vivement recommandées pour rompre les chaînes de transmission de la maladie :

respecter les gestes barrières

porter un masque

éviter le contact avec les personnes fragiles et à risque

réaliser un test de dépistage antigénique ou PCR en cas d'apparition de symptômes

Si votre test de dépistage est négatif, il vous est recommandé de surveiller l’éventuelle apparition de symptômes et de réaliser un test le cas échéant. Si la personne cas contact est un enfant de moins de 12 ans, les consignes à respecter sont identiques à celles des adultes.