Covid-19, grippe, bronchiolite : quels virus gagnent du terrain en Occitanie ?

L'Occitanie est notamment en phase pré-épidémique de bronchiolite chez les moins de 2 ans en cette fin octobre.

Les voyants sont au vert pour la grippe quand le niveau "pré-épidémie" est activé en Occitanie pour la bronchiolite, le taux de passages à l'hôpital pour des cas de Covid-19 est en baisse, le nombre de gastro-entérite est en hausse... On fait le point sur la situation sanitaire dans la région.

La bronchiolite gagne du terrain chez les moins de 2 ans

En cette fin d'octobre 2023, la bronchiolite a fait passer les régions du nord-est de la France en phase épidémique chez les moins de 2 ans. L'Occitanie est en orange, en phase pré-épidémique. "D’après les données virologiques des CHU de Nîmes, Montpellier et Toulouse, la circulation du virus respiratoire syncytial (VRS) était en augmentation par rapport à la semaine précédente", prévient Santé publique France.

En médecine hospitalière, 119 passages ont été recensés contre 94 la semaine précédente, avec un taux d'hospitalisation de 26,1 %. À cela s'ajoutent les signalements en médecine libérale. L'augmentation a été essentiellement observée au centre hospitalier de Toulouse.

De plus en plus de gastros et de diarrhées aiguës

Le niveau d'activité de la gastro-entérite est considéré comme "élevée" en Occitanie, et la tendance est en hausse. "Le taux d’incidence des cas de diarrhée aiguë vus en consultation de médecine générale était de 81 pour 100 000 habitants, en augmentation par rapport aux semaines précédentes", indique Santé publique France.

Lors de la semaine écoulée, "287 actes tous âges pour ce diagnostic ont été relevés soit 6,5% de l’activité globale des associations SOS Médecins". Pour ce qui est de la médecine hospitalière, "397 passages pour gastro-entérite ont été relevés (dont 200 de patients âgés de moins de 5 ans) soit 1,3% des passages".

Baisse des cas de Covid-19

Dans son rapport de jeudi 26 octobre 2023, Santé publique France constate une baisse du taux de positivité au Covid-19 pour tous les âges en Occitanie. La baisse est constante depuis mi-septembre.

En médecine libérale, on observe une diminution de suspicions ou de diagnostics confirmés de Covid-19, quand les recours pour suspicion au Covid en médecine hospitalière chutent également. À noter que 42 % des passages aux urgences pour Covid-19 ont été suivis d'une hospitalisation.

Selon les données partagées par Santé publique France, on observe une baisse du taux d'incidence dans l'ensemble des départements d'Occitanie ces dernières semaines. Voici les taux d'incidence pour la semaine du 16 au 22 octobre, par rapport au 1er au 7 octobre :

Pyrénées-Orientales : 13 cas pour 100 000 habitants (23,2 entre le 1er et 7 octobre)

Gard : 13,1 cas pour 100 000 habitants (21,9 entre le 1er et 7 octobre)

Lot : 17,8 cas pour 100 000 habitants (24 entre le 1er et 7 octobre)

Lozère : 20 cas pour 100 000 habitants (27,4 entre le 1er et 7 octobre)

Hautes-Pyrénées : 20,3 cas pour 100 000 habitants (32,9 entre le 1er et 7 octobre)

Tarn : 22,1 cas pour 100 000 habitants (38,4 entre le 1er et 7 octobre)

Hérault : 25,8 cas pour 100 000 habitants (33,8 entre le 1er et 7 octobre)

Haute-Garonne : 27,5 cas pour 100 000 habitants (42,6 entre le 1er et 7 octobre)

Aveyron : 28,2 cas pour 100 000 habitants (23,2 entre le 1er et 7 octobre)

Gers : 30,1 cas pour 100 000 habitants (36,9 entre le 1er et 7 octobre)

Tarn-et-Garonne : 33,7 cas pour 100 000 habitants (57,9 entre le 1er et 7 octobre)

Aude : 35,2 cas pour 100 000 habitants (43,4 entre le 1er et 7 octobre)

Ariège : 36,6 cas pour 100 000 habitants (44,4 entre le 1er et 7 octobre)

La grippe s'endort en Occitanie et en France

Dans l'ensemble de la France métropolitaine, on ne constate aucune évolution épidémique lors de cette dernière semaine d'octobre en ce qui concerne la grippe ou les syndromes grippaux. En France comme en Occitanie, "la part d'activité pour syndrome grippal SOS Médecins était stable et à son niveau de base pour tous âges confondus (2,8%) et dans l'ensemble des classes d'âge".