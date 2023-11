CARTE. Covid-19 : voici où le virus circule encore activement en novembre, département par département

Le Covid-19 est toujours présent en France, on fait le point sur la situation dans votre département.

Après une recrudescence des cas de Covid-19 à la sortie des vacances d'été, les indicateurs tirent vers le bas en automne. Une nette amélioration est observée ces dernières semaines, même si le virus continue à circuler sur l'ensemble du territoire.

Une partie de la région Grand Est est la plus touchée de France, selon les dernières données de Santé publique France sur la période du 23 au 29 octobre. Le Bas-Rhin affiche un taux d'incidence de 87,8 cas pour 100 000 habitants, le plus élevé du pays, quand les départements voisins affichent un taux compris entre 57 et 76. Pour rappel, au début de l'épidémie en 2020, le seuil d'alerte avait été fixé à 50.

Le dernier rapport de Santé publique France (datant du 2 novembre), fait état "d'une diminution des indicateurs pour la Covid-19" à l'échelle de la France, "excepté une stabilisation de l’activité aux urgences (passages et hospitalisations après passage) et une augmentation du taux de positivité en médecine ambulatoire". Les indicateurs sont en baisse pour l'ensemble des tranches d'âge. Mais tout en rappelant la nécessité pour les personnes âgées de recevoir une dose de rappel car le virus est toujours présent, une campagne de vaccination est lancée en France depuis le 1er octobre.

A lire aussi : Vaccination contre la grippe : la campagne démarre ce mardi en France, voici tout ce qu'il faut savoir

La situation en Occitanie

En Occitanie, le nombre de cas est en baisse dans l'ensemble des départements. On compare les chiffres du milieu du mois (du 9 au 15 octobre) avec les dernières données en date du 23 au 29 octobre :