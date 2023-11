Harcèlement scolaire : une mallette de jeux pour libérer la parole dans les écoles de l'Aveyron

Dans le cadre de la journée nationale contre le harcèlement scolaire, une action de sensibilisation est prévue, ce jeudi, à 14 heures, à l’école Cambon, à Rodez.

Le harcèlement scolaire est devenu cause nationale depuis la rentrée dernière. En Aveyron, l’association Solidarités 12, émanation de la Mutuelle assurance de l’éducation (MAE), travaille depuis 14 ans en lien avec les services de l’Éducation nationale, convention à l’appui, sur ce fléau.

" Depuis 1932, la MAE travaille dans la prise en charge des élèves, la protection des familles. On se sent légitime et on relaie sur le terrain ces différentes actions ", indique Bernard Ginisty-Andrieu, président de l’association départementale et ancien professeur et directeur d’école en Aveyron. En cette journée nationale du harcèlement scolaire, le 9 novembre, cet enseignant retraité se rendra bénévolement à 14 heures, à l’école Cambon, à Rodez, pour sensibiliser sur le sujet. " On ne peut pas en parler sans proposer des outils. "

Les outils en question porteront sur un jeu de l’oie mis au point par des collégiens de Béthune. "J’ai reçu beaucoup de demandes cette année. Les collèges Jean-Moulin et Fabre à Rodez, Millau, Decazeville m’ont sollicité pour obtenir la mallette de jeux qui est gratuite. Cela s’explique par l’actualité et une prise de conscience de la notion de harcèlement. Plus on en parle, plus on peut la combattre. Par le jeu, la parole se libère", constate Bernard Ginisty-Andrieu qui se définit comme un "observateur en attente de retour critique pour échanger". Les écoliers expriment leurs maux par le dessin ce que les collégiens posent avec des mots.

Le fléau des réseaux sociaux

Une action de sensibilisation comme ce jeudi, permet "de prendre le pouls" mais l’ancien enseignant insiste sur "l’apprentissage civique en poursuivant l’action au collège puis au lycée." Le poids des réseaux sociaux (lire ci-contre) est aussi édifiant. "Les réseaux sociaux font beaucoup de mal. Il s’agit d’une violence sournoise. On ne la voit pas venir mais elle est destructrice." S’appuyant sur son expérience, ce mal a toujours existé mais "il était étouffé dans l’œuf." Le harcèlement reste tabou, une carte de procédure sur le harcèlement donne la marche à suivre. "Depuis qu’on en parle, des choses remontent." Oser parler s’avère le premier remède. Et par l’aspect ludique, le jeu de l’oie en l’occurrence, de dédramatiser et informer sans s’en rendre compte.

C’est aussi l’occasion d’établir le distinguo entre harcèlement scolaire ou domestique entre adultes. D’où l’importance de "la médiation", rappelle Bernard Ginisty-Andrieu.

Outre l’action menée à l’école Cambon, les services de l’Éducation nationale en Aveyron proposeront à compter de ce jeudi, et jusqu’au 15 novembre, un questionnaire aux élèves de cours élémentaire deuxième année à la terminale.

"Cela donne une photographie à l’instant T. Ce questionnaire, sous la forme d’une grille d’évaluation est anonyme et pas obligatoire. Cela permet de donner la parole. Si un problème est décelé, il y a des équipes ressources avec conseillère principale d’éducation, infirmière, assistance sociale, etc. dans chaque établissement. L’Éducation nationale ne reste pas sans rien faire", déclare Laurence Titet, inspectrice de l’Éducation nationale en Aveyron, en charge de ce dispositif (lire ci-contre). À noter qu’il est également mis en place le prix "Non au harcèlement" et le "Safer internet day" sur le cyberharcèlement pour sensibiliser sur ce fléau.

