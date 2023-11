Le plus jeune joueur en Bleu depuis 112 ans : Warren Zaïre-Emery convoqué en équipe de France

Le jeune joueur du Paris Saint-Germain, 17 ans, était pressenti pour intégrer la liste de Didier Deschamps, dévoilée ce jeudi 9 novembre.



Le milieu de terrain du Paris SG Warren Zaïre-Emery, 17 ans, a été convoqué en équipe de France pour la première fois par Didier Deschamps ce jeudi 9 novembre, pour le rassemblement en vue d'affronter Gibraltar et la Grèce en qualifications pour l'Euro-2024, auquel les Bleus sont déjà assurés de participer.

Il s'agit du plus jeune joueur en Bleu depuis Félix Vial en 1911. "Par ce qu'il réalise avec le PSG, il a toutes les qualités pour être au très haut niveau, même s'il y a de la concurrence à son poste", a déclaré le sélectionneur en conférence de presse à Paris. "J'estime qu'il a le potentiel pour le faire au niveau international, c'est un candidat pour le prochain championnat d'Europe" en juin et juillet 2024, a-t-il estimé. "

L'absence d'Aurélien Tchouaméni sur blessure (le 28 octobre avec le Real Madrid face à Barcelone, NDLR) ne conditionnait pas forcément la présence de Warren Zaïre-Emery", a-t-il également précisé.

La France va affronter Gibraltar le 18 novembre, avant d'aller en Grèce le 21 novembre, pour ses septième et huitième matches des éliminatoires de l'Euro. La France a gagné ses six premières rencontres du groupe B, dont elle occupe la tête, et est déjà assurée de sa qualification.

La liste