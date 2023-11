Occitanie : ils avaient volé plus de 500 tonnes de rails de chemin de fer, trois suspects interpellés

Grâce à de faux papiers, ce butin peu classique et embarrassant avait été subtilisé à Cahors (Lot) cet été 2023. Les enquêteurs ont retrouvé leur trace.

Il a suffi d'un papier officiel à l'entête de la SNCF, mais faux, pour que 566 tonnes de rails de chemin de fer s'évanouissent de l'ancienne gare de chemin de fer de Cahors, dans le Lot. Ce faux document, présenté par un authentique agent SNCF, a suffi pour emporter l'imposante cargaison, d'une valeur de plus de 100 000 euros, qui était destinée à être fondue et expédiée en Espagne, relate La Dépêche du Midi.

Après s'être aperçue de la disparition de ces centaines de tonnes de rail, la société SNCF Réseau a déposé plainte le 23 août 2023, et l'enquête a été menée par les policiers de Cahors en accord avec la Direction nationale de la Sécurité publique du Lot sous la direction du Parquet de Cahors.

Des spécialistes

L'agent SNCF producteur du faux document a été rapidement identifié, ainsi que deux complices spécialistes de la récupération et de la revente des métaux. Ce mardi 7 novembre, les policiers cadurciens ont procédé à leur interpellation à Cahors et Tournefeuille (Haute-Garonne), mais aussi à la récupération des 566 tonnes de rails et à la saisie d'une somme de 18 950 € en espèces ainsi que deux véhicules d'une valeur totale de 45 000 €.

Les trois hommes comparaîtront le 25 avril 2024 devant le tribunal correctionnel pour "association de malfaiteurs, escroquerie, faux et usage de faux".