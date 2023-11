Villecomtal. Un succès à peine incroyable d’Halloween

L’association le "Goût des autres" et l’Apel avaient convié les enfants (et les grands) à la salle des Associations de Villecomtal, transformée en cabinet de curiosités. A la nuit noire, rendez-vous était pris pour une séance maquillage qui allait transformer tous ces charmants visages en monstres terrifiants et partir, à la quête de bonbons, dans les rues du village effrayer ses pauvres habitants. Après un délicieux repas, le groupe KB KISS a entraîné dans la danse, danseurs confirmés et amateurs débutants qui ont virevolté jusqu’aux premières lueurs de l’aube…

"Un énorme merci pour votre présence et à tous ceux qui ont grandement contribué au succès de cette soirée. Vous étiez magnifiques dans vos costumes de vampires, sorcières glaçantes, monstres effrayants ou "sauve" souris (dixit une petite fille)", a dit une des organisatrices.

C’était une première édition qui, à n’en pas douter, en appelle d’autres et ce, grâce à tous ceux qui ont contribué à cet événement.