Une nouvelle étude lie la flexibilité au travail à une baisse du risque de maladies cardiovasculaires

(ETX Daily Up) - Satisfaction, inclusivité, ou encore amélioration de l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle : la flexibilité au travail présente de nombreux avantages. Mais ces derniers n'ont jusqu'alors jamais été corrélés à l'état de santé. C'est désormais chose faite, puisqu'une étude révèle que ce mode d'organisation pourrait réduire le risque de maladies cardiovasculaires chez certains employés.

Une équipe de chercheurs de la Harvard T.H. Chan School of Public Health et de l'université d'Etat de Pennsylvanie a mené une expérience sur le lieu de travail de 1.528 employés en vue d'améliorer l'équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Les responsables ont été formés aux stratégies permettant de favoriser cet équilibre chez leurs employés, et l'ensemble des équipes, managers comme employés, ont également participé à des formations pratiques pour déterminer de nouveaux moyens d'accroître l'autonomie de ces derniers. Une intervention qui encourage donc la flexibilité au bureau, un mode d'organisation qui s'est démocratisé pendant - et après - la crise sanitaire.

Publiés dans l'American Journal of Public Health, ces travaux ont été menés sur les sites de deux entreprises : une société informatique, avec 555 employés qui y ont participé, et une unité de soins longue durée, avec 973 employés participants. Pour mener à bien leurs recherches, les scientifiques ont mesuré la pression artérielle systolique, l'indice de masse corporelle, l'hémoglobine glyquée, le tabagisme, le cholestérol HDL et le cholestérol total de l'ensemble des participants au début de l'étude, puis douze mois plus tard. Autant de marqueurs qui permettent de connaître le risque de chaque employé de développer, ou non, une maladie cardiovasculaire dans la décennie. Une chose rendue possible grâce au calcul d'un score dit de risque cardiométabolique.

Un risque moindre chez certains employés

A l'issue de leurs travaux, les chercheurs ont constaté que la flexibilité au travail permettait de réduire le risque de maladies cardiovasculaires chez certains employés. Pas tous, mais essentiellement ceux qui présentaient un risque cardiométabolique de base plus élevé, ainsi que les employés les plus âgés. "L'étude montre que les conditions de travail sont d'importants déterminants sociaux de la santé", explique Lisa Berkman, éminente épidémiologiste à la Harvard T.H. Chan School of Public Health, dans un communiqué. Et d'ajouter : "Lorsque les conditions de travail stressantes et les conflits entre le travail et la famille ont été atténués, nous avons constaté une réduction du risque de maladies cardiovasculaires chez les employés les plus vulnérables, sans aucun impact négatif sur leur productivité".

D'après les conclusions des chercheurs, le programme mis en place n'a pas réellement eu d'effets significatifs sur le score de risque cardiométabolique de l'ensemble des employés. Mais il a baissé, réduisant le risque de maladies cardiovasculaires, chez ceux qui avaient un risque plus élevé au début de l'étude. "Les employés (…) ont vu une réduction de leur score de risque cardiométabolique équivalente à 5,5 et 10,3 années de changements liés à l'âge", peut-on lire. Notons que cette conclusion était d'autant plus probante chez les employés âgés de plus de 45 ans.

"Nous savons maintenant que de tels changements peuvent améliorer la santé des employés et qu'ils devraient être mis en œuvre à plus grande échelle", conclut Orfeu Buxton, professeur à l'université d'Etat de Pennsylvanie et co-auteur de l'étude.