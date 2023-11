Le cambrioleur portait un bracelet électronique, il avait déjà été condamné pour des faits similaires.

Une habitante de Capdenac-Gare a été alertée par le système de vidéosurveillance de sa résidence pour un cambriolage, mardi 31 octobre 2023, et s'est rendue précipitamment sur place... juste à temps pour voir le voleur sauter du premier étage de la maison, son larcin dans les bras.

Des recherches ont rapidement été lancées par les gendarmes de Capdenac, avec les renforts de Villefranche-de-Rouergue et de Figeac (Lot). Il n'aura fallu que quelques heures pour remonter au cambrioleur présumé, qui a reconnu les faits lors de sa garde à vue. Il portait un bracelet électronique depuis une condamnation pour des faits similaires.

6 mois de prison

De l'argent en espèce et des bijoux ont été retrouvés et rendus à l'habitante de Capdenac. Après avoir été présenté devant un magistrat du tribunal judiciaire de Rodez, le cambrioleur a été condamné à six mois d'emprisonnement fermes.