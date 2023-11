Villefranche-de-Rouergue. Séances de sport pour les enfants de 2 à 5 ans

En tête de leur groupe en Challenge Thénégal, l’équipe fanion du Tennis club, avec 3 victoires, participera au tableau final de l’épreuve. Titouan, Valentin et Louis ont l’ambition de poursuivre leur beau parcours. Pour l’équipe 2, c’est hélas terminé, certes par une belle victoire face à Figeac 1.

Les plus de 65 ans recevaient Saint-Sulpice à Laurière. Apres leur succès à Castres, ils enregistraient une nouvelle victoire face aux Tarnais 5/0. La dernière rencontre de poule les opposera à Albi également invaincue, match décisif dans la course à la 1re place qualificative dans la suite du championnat.

Compétition jeune : 3 équipes garçon du TCV ont été inscrites en 11/12, 13/14 et 15/16 pour les interclubs Occitanie Pyrénées qui se dérouleront en mars prochain. Nathan Gasc du TCV et Hugo Pradines de Rieupeyroux représenteront le secteur Ouest Aveyron pour les prochaines qualifications de l’épreuve des Petits As 2024. Les dirigeants du TCV préparent la prochaine édition du Challenge Mixte de Rouergue qui se déroulera en janvier et février prochain, avec la participation des clubs aveyronnais et des départements limitrophes.

Une date à retenir, l’AG du Tennis club Villefranchois aura lieu au club house de Laurière le vendredi 17 novembre à partir de 18 h 30. À l’ordre du jour les différents rapports d’activité, financier, les projets et questions diverses. Un apéro dînatoire sera offert à l’issue de la réunion.