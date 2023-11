Football : "C'est frustrant, mais on ne va pas faire la fine bouche", les réactions après le nul vierge entre Rodez et Guingamp

Première fois de la saison que les Ruthénois n'encaissent pas au moins un but dans un match, lors de la 14e journée face à Guingamp ce samedi au stade Paul-Lignon. Mais ils n'en ont pas marqué non plus, cadrant même aucun tir durant 90 minutes, dans un match assez terne, joué sous un déluge de pluie. Les Aveyronnais restent 8es de Ligue 2 malgré une série de quatre matches sans succès. Retrouvez ici les réactions d'après-match.

Didier Santini, entraîneur de Rodez

Pas de but encaissé contre la 3e attaque du championnat ! Pour moi, c’est l’une des plus belles équipes qu’on a rencontrées. Je trouve que c’était un beau match de football entre deux belles équipes. Guingamp a eu la première (mi-temps, NDLR), on a eu la deuxième. Ils (les visiteurs) ont été très structurés pour ne pas nous laisser beaucoup d’espace. Ils ont bien joué. Même s’il y avait moins de folie, c’était un très bon match tactique. C’était bien organisé des deux côtés. On aurait peut-être pu en mettre un peu plus en deuxième.

#RAFEAG L’analyse du milieu de terrain de @OfficielRAF Giovanni Haag après le 0-0 contre @EAGuingamp pic.twitter.com/e1Tw5in2TU — Centre Presse Aveyron Sports (@PresseSports) November 11, 2023

#RAFEAG La réaction du défenseur de @OfficielRAF Joris Chougrani après le 0-0 contre @EAGuingamp pic.twitter.com/Tm2KbuhoKi — Centre Presse Aveyron Sports (@PresseSports) November 11, 2023



Stéphane Dumont, entraîneur de Guingamp

Le petit regret, il est sur la première période, lors de laquelle, je pense qu’on doit être capables de passer devant. On a un peu laissé passer notre chance. La seconde a été un peu moins aboutie. On a eu du mal à exister, notamment dans la capacité à avoir un temps de possession dans les 30 mètres adverses. On était face à une très bonne attaque, et on a vu qu’on était bien structurés et rigoureux.



À noter qu'en zone mixte, probablement déçu d'avoir lui et les siens cadrés zéro tir face à l'EAG, l'attaquant Andreas Hountondji, co-meilleur buteur du club avec quatre réalisations cette saison, n'a pas souhaité s'arrêter devant la presse, par "peur de dire des bêtises ce soir".

A lire aussi : Football : un premier 0-0 pour Rodez cette saison, face à Guingamp

A lire aussi : Football : pas de but entre Rodez et Guingamp, revivez les temps forts du match