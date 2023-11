Football : un premier 0-0 pour Rodez cette saison, face à Guingamp

Face à une des plus prolifiques attaques de la division, la défense ruthénoise a pour la première fois de l'exercice réussi à ne pas encaisser de but, pour le compte de la 14e journée de Ligue 2. Sans pouvoir en marquer non plus.

Les Aveyronnais restent 8es au classement.

La première période a laissé voir des Ruthénois bien plus timides qu'à l’accoutumée cette saison devant leur public de Paul-Lignon. Il faut dire sous une pluie battante. Et sans un Mpasi inspiré, ni une barre sortante de Sidibé à la 40e, la pause n'aurait pas été atteinte à 0-0.

Les pistons de l'habituel 3-5-2 aveyronnais, Ngouyamsa et Lipinski, étaient aussi moins cavaleurs et surtout positionnés moins haut que d'habitude. Sans doute une consigne de leur staff pour tenter de redorer les stats de la plus mauvaise défense et seule équipe de la division à ne jamais encore avoir terminé un match sans encaisser un but... à ce moment-là.

Mais à ce chapitre défensif délicat, les hommes de Dider Santini ajoutent un offensif bien différent depuis début août. Et la barre, là aussi sortante, de Raux Yao sur un coup franc de Rajot est venue en témoigner juste après la pause, même si l'arbitre a ensuite sifflé faute. Les intentions de jeu étant effectivement plus tranchantes, sans être non plus ultra-emballantes.

Quatre matches sans succès

Mais les opportunités de scorer étaient bien là côté Raf, comme à la 68e quand ni Corredor ni Hountondji n'ont pu en profiter. De là à évoquer des occasions franches... Non. Ni d'un côté, ni de l'autre d'ailleurs.

Un score vierge sous le déluge donc, l'apprentissage de la raison défensive pour Rodez aussi qui reste néanmoins ainsi sur quatre matches de rang sans succès. Mais une toujours 8e place en L2 avant l'entrée en lice en Coupe de France samedi prochain (15 heures), à Liffré (R1) en Bretagne.