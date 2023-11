Football : après un gros début de saison, le revers de la médaille pour Rodez

En récupérant un point au terme de son premier clean sheet de la saison face à Guingamp, samedi, Rodez a enchaîné son quatrième match sans succès. Il faut dire qu’après son excellent début d’exercice, ses adversaires l’attendent maintenant au tournant…

"Il faut être réaliste, l’objectif premier du club est d’être maintenu. Si on ne se fait pas de frayeur, ce sera déjà très bien. On savait qu’on n’allait pas gagner tous les matches non plus. On est dans une période où il faut être plus solide." Après deux mois de compétition assez dingues, avec, au mieux, une quatrième place et cinq victoires au compteur, Rodez et son milieu de terrain Giovanni Haag connaissent un petit coup d’arrêt depuis le 21 octobre et le match nul contre Bastia (1-1). Mais s’ils n’ont pas remporté un seul match sur la période (trois nuls, dont celui à Bordeaux, et une défaite, à Quevilly), pas de quoi non plus remettre en cause leur excellent début de saison ou les plonger dans une situation délicate vis-à-vis de la zone rouge, puisqu’ils conservent sept longueurs d’avance sur Troyes, premier relégable. Dans ce moment où les choses tournent moins en la faveur des Ruthénois, l’heure est au pragmatisme.

Ne pas se faire peur comme lors de la saison 2021-2022

Les ambitions de "top 5" évoquées notamment par Taïryk Arconte dans nos colonnes début octobre laissent place à l’envie de ne pas perdre l’avance accumulée sur l’arrière dans le vestiaire sang et or. Sur le Piton, on veut éviter de se faire peur comme en 2021-2022, lorsque, malgré 19 points après 14 journées (soit seulement un de moins que cette année), les Ruthénois avaient ensuite enchaîné 18 rencontres sans le moindre succès, manquant de peu de basculer à l’échelon inférieur. Alors, s’ils ne veulent pas connaître pareil stress, il serait de bon ton de rapidement réenclencher la marche en avant. "Il faut s’accrocher et je pense que (la dynamique positive) va revenir comme elle était il y a quatre, cinq, six matches", estime Giovanni Haag.

Pour cela, Didier Santini et son staff vont devoir trouver des solutions pour surprendre leurs adversaires, qui parviennent de plus en plus à lire et à contrer le jeu plein de folie du Raf. C’est aussi à ça que sont confrontées les formations qui performent. " Je pense que les autres clubs font beaucoup de travail vidéo par rapport à nous. Il va falloir passer par d’autres chemins, d’autres schémas de jeu pour continuer à mettre en danger les autres équipes", expliquait le piston Raphaël Lipinski, en conférence de presse après le nul contre Guingamp, qui est justement parfaitement parvenu à réduire son influence offensive. "On était ici face à la meilleure attaque à domicile et on n’a rien concédé. Avec le système adverse, on savait que nos latéraux seraient libres pour ressortir le ballon", détaillait de son côté le technicien breton, Stéphane Dumont, ne cachant pas sa joie d’avoir contrecarré les plans d’une armada offensive sang et or dont il se méfiait. "Il me l’a dit à la fin du match. C’est du respect pour nous", se satisfaisait son homologue aveyronnais quelques minutes après.

"Quand les gens viennent ici, ils s’adaptent à nous"

Et Didier Santini de poursuivre : "Aujourd’hui, on peut craindre Rodez. Quand les gens viennent ici, ils s’adaptent à nous et essayent de nous contrarier par rapport à notre folie et à notre jeu. Guingamp l’a très bien fait. Donc il va falloir aussi s’adapter." Certainement ce qui explique le passage, infructueux mais qui a eu le mérite d’exister, en 3-4-3 à Quevilly, ou encore le positionnement plus bas des pistons, plutôt utilisés cette fois comme latéraux, contre Guingamp. Santini and co ont deux semaines pour trouver comment sortir vainqueurs de leur déplacement à Grenoble. Avec, entre-temps, une entrée en lice en Coupe de France.