Sébazac-Concourès. Une nouvelle vitrine pour l’agriculture biologique qui a toute sa place en Aveyron

L’Apaba (Association pour la promotion de l’agriculture biologique en Aveyron) a été créée en 1990. Ses objectifs, à la création, étaient de faire connaître l’agriculture biologique, de représenter et défendre les producteurs bio et de se regrouper pour avoir du poids face aux grandes filières. L’Apaba s’engage à défendre une approche exigeante de l’agriculture biologique, avec l’éthique d’un développement durable, respectueux des hommes et de l’environnement.

Manger bio et local, voilà l’objectif que se donnent les membres de l’association. Leur mission : promouvoir et développer l’agriculture biologique, dispenser des conseils aux agriculteurs, guider les producteurs, former les agriculteurs mais aussi le grand public, aider les candidats au bio, expérimenter pour faire progresser les pratiques et trouver des solutions, accompagner les collectivités locales afin d’introduire des produits bio et locaux dans la restauration collective (cantines, Ehpad…), développer les circuits courts.

Désormais l’Apaba réside 2, rue du château à Sébazac, au-dessus du local ADMR. L’association fait face à des problèmes financiers. Sa venue à Sébazac contribue au souci de gérer le budget au plus près. L’association avait souhaité inaugurer les nouveaux locaux. Des personnalités de la région (Pascal Mazet), du Département (Christian Naudan et Graziella Périni), de l’Agglo (Alain Rauna) et Florence Cayla avaient répondu à l’invitation. Chacun félicitait l’Apaba pour son travail et son dynamisme et l’encourageait dans la volonté de créer des liens entre producteurs et consommateurs. "Il faut évoluer tous ensemble. Le bio a sa place en Aveyron et les agriculteurs bio vivront bien." "Il faut qu’un paysan vive de son métier", "les consommateurs et les collectivités locales doivent les soutenir".

L’association encourage les personnes sensibilisées à leurs objectifs à devenir membre de l’association. Contact : www.aveyron-bio.fr

ou contact@aveyron-bio.fr